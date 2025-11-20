 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Seimas apsispręs dėl priemokų už valstybės apmokamas sveikatos paslaugas naikinimo

2025-11-20 06:05 / šaltinis: BNS
2025-11-20 06:05

Parlamentas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti dėl Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Vyriausybės siūlymo uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Ligoninė (Juliaus Kalinsko nuotr.) (nuotr. Elta)

Parlamentas ketvirtadienį turėtų galutinai apsispręsti dėl Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) ir Vyriausybės siūlymo uždrausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas už valstybės finansuojamas sveikatos priežiūros paslaugas.

REKLAMA
0

Šį ir dalį kitų ministerijos inicijuotų pokyčių anksčiau kritikavo didžioji dalis opozicijos, dalis medikų ir pacientų. Jie nuogąstavo, kad tai apsunkins galimybę gauti paslaugas, paskatins kyšių davimą, kenks privačiai medicinai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto trečiadienį Lietuvos verslo konfederacija ir SAM pasirašė susitarimą dėl sveikatos sistemos stiprinimo ir sako, kad „karas tarp viešojo ir privataus sektoriaus yra pabaigtas“.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal Vyriausybės parengtas jas, gydymo įstaigos jau nuo kitų metų gegužės nebegalėtų už valstybės laiduojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš paciento reikalauti papildomo mokesčio.

REKLAMA

Sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės teigimu, jeigu pacientas turės šeimos gydytojo siuntimą pas gydytoją-specialistą, o paslaugą teikianti įstaiga bus sudariusi sutartį su Valstybine ligonių kasa, gydymas privalės būti suteiktas nemokamai, nepaisant to, ar ta įstaiga privati, ar valstybinė.

Anot jos, prieš įsigaliojant įstatymo pakeitimui bus išplėstas kompensuojamų medicininių indikacijų sąrašas, padidinti paslaugų įkainiai.

REKLAMA
REKLAMA

Projekte numatyta, kad pacientas tam tikrai atvejais galės paprašyti brangesnių priemonių, negu apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tokiu atveju jis turėtų sumokėti skirtumą, kuris susidarytų tarp Ligonių kasos ir sveikatos priežiūros įstaigos nustatyto įkainio.

Pacientas pageidavimą gauti brangesnę priemonę turės pareikšti raštu.

Seimo Sveikatos reikalų komitete taip pat pritarta siūlymui palikti pacientui teisę jo pageidavimu susimokėti už nemedicininio aptarnavimo („komforto“) paslaugas.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų