Santaros klinikos ir VILNIUS TECH ieškos sprendimų, kaip apsaugoti ligoninės infrastruktūrą

Santaros klinikų generalinio direktoriaus Tomo Jovaišos teigimu, bendradarbiaujant su universiteto mokslininkais bus ieškoma sprendimų, kaip apsaugoti esamus ligoninės pastatus, inžinerines sistemas ir užtikrinti jų veikimą net sudėtingiausiomis aplinkybėmis.
„Manau, kad šios partnerystės rezultatas galėtų būti ir apskritai nacionalinis standartas: kaip turime planuoti ateities ligonines, kaip turime apsaugoti esamas ligonines, kaip turime apsaugoti tokią kritinę infrastruktūrą kaip vanduo, elektra ir kitus dalykus, be kurių ligoninė negali veikti“, – sakė T. Jovaiša.
Viena iš senųjų Santaros klinikų požeminių slėptuvių, kurios plotas viršija 700 kvadratinių metrų, galėtų būti pritaikyta maždaug 50 intensyviosios terapijos lovų. Planuojama šias patalpas naudoti operacijoms, intensyviajai terapijai ir kitoms būtinoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.
VILNIUS TECH rektoriaus Romualdo Kliuko teigimu, universitetas sutelks įvairių sričių mokslininkų kompetencijas ir teiks ekspertinius pasiūlymus, kaip apsaugoti ligonines bei kitus kritinius objektus.
„Nauja geopolitinė situacija keičia net esminius reikalavimus pastatams tokiose situacijose“, – kalbėjo jis.
VILNIUS TECH Statybos fakulteto profesorius Juozas Valivonis nurodė, kad bendradarbiaujant daugiausia dėmesio bus skiriama senų pastatų pritaikymui, inžinerinių įrenginių ir sistemų apsaugai bei naujų pastatų projektavimui.
Pasak jo, jau yra technologijų ir medžiagų, leidžiančių padidinti konstrukcijų atsparumą dinaminiams poveikiams, tačiau tokių sprendimų įgyvendinimas priklauso ir nuo finansinių galimybių.
„Galima pasiūlyti sprendimus, bet viskas susiveda į pinigus“, – pažymėjo J. Valivonis.
ELTA primena, kad Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje, daugiau dėmesio skiriama ir Lietuvos gydymo įstaigų pasirengimui veikti ekstremaliosiomis situacijomis. Trečiadienį po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad ligoninių pasirengimui bus skiriamas ypatingas dėmesys, o papildomo finansavimo klausimą ketinama spręsti pagal biudžeto galimybes.
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