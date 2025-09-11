Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė sureagavo į „Bild“ informaciją apie orlaivius Lietuvoje

2025-09-11 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 13:15

Vokiečių leidiniui trečiadienį pranešus, kad du neidentifikuoti orlaiviai galimai buvo įskridę į Lietuvos teritoriją, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pabrėžia, kad šalies tarnybos jokių objektų nefiksavo.

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Vokiečių leidiniui trečiadienį pranešus, kad du neidentifikuoti orlaiviai galimai buvo įskridę į Lietuvos teritoriją, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pabrėžia, kad šalies tarnybos jokių objektų nefiksavo.

5

„Mes patikrinome visus signalus ir ne, nebuvo fiksuota jokių objektų“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams teigė D. Šakalienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokiečių leidinys „Bild“ trečiadienį pranešė, kad du neidentifikuoti orlaiviai buvo įskridę į Lietuvos oro erdvę, tačiau šalies kariuomenė teigė, kad tokios informacijos patvirtinti negali.

ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.

