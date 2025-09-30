Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sabatauskas apie Žemaitaičio idėją dėl KT panaikinimo: nėra tokio poreikio

2025-09-30 12:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 12:35

 „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui  Žemaitaičiui prabilus, kad reikėtų panaikinti Konstitucinį Teismą (KT), kandidatas į šio teismo teisėjus Julius Sabatauskas tam poreikio nemato ir tokios situacijos išvis neįsivaizduoja.

Julius Sabatauskas. ELTA / Dainius Labutis

5

„Nematau tokio poreikio. Neįsivaizduoju situacijos šiuolaikinėje visuomenėje be KT. Parodykite man valstybę, kurioje jo nėra“, – žurnalistams Seime sakė J. Sabatauskas. 

Jo teigimu, yra valstybių, kur toks teismas nesivadina Konstituciniu,  bet vis tiek vertina įstatymų atitikimą Konstitucijai.

J. Sabatausko teigimu, norint panaikinti KT, tai reikėtų įgyvendinti keičiant Konstituciją. 

„Politikai gali reikšti įvairiausias nuomones. Tačiau jeigu jie nori įgyvendinti, tai galima padaryti tik per Konstitucijos keitimą. Todėl žodžiai yra žodžiais, veiksmai yra veiksmai, visada reikia žiūrėti veiksmų“, – teigė J. Sabatauskas.

Kaip ELTA jau skelbė, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad Konstitucinis Teismas (KT) yra politizuotas, todėl jį reikėtų uždaryti. Seimo nario priesaiką sulaužiusio politiko teigimu, KT funkcijas galėtų atlikti Lietuvos Aukščiausiame Teisme įsteigtas skyrius.

„Lietuva turėtų kitu keliu eiti ir Konstitucinį Teismą naikinti. Turėtų būti Aukščiausiame Teisme specialus skyrius – Konstitucijos skyrius. Konstitucinis Teismas šiandien neatlieka savo uždavinių ir savo funkcijų, kurios buvo reikalingos 1992 m., kada buvo kalba apie Konstitucinį Teismą ir jo uždavinius. Konstitucinis Teismas tampa šiek tiek politizuota institucija“, – žurnalistams Seime sakė „aušrietis“.

Visgi, nepaisant paties kalbų apie KT politizavimą, R. Žemaitaitis teigė palaikysiąs socialdemokratams daug metų priklaususio Juliaus Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus. 

Komentatorius
Komentatorius
2025-09-30 12:59
Pasakykite Sabatauskui kad Konstitucinio teismo nėra Nyderlanduose, Švedijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Danijoje, JK, Norvegijoje, Suomijoje. O žmonės dėl nežinomų priežasčių vadinantys žurnalistais stovi prieš Sabatauską ir kaip asilai linksi galva, o tas tik kabina jiems nakaronus. Alio, žurnaliugos, jeigu jus ant tiek buki, žmonija specialiai tokiems asilams sukūrė dirbtinį intelektą. Naudokitės, nedėkokite
Slikas
Slikas
2025-09-30 12:44
Prabilo iškrypėlių tėvas
