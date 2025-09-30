Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į KT teikiamas Sabatauskas: mano veikla Seime liudija apie nuoseklų darbą teisėkūros srityje

2025-09-30 11:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 11:29

Opozicijai abejojant darbo stažo reikalavimo išpildymu, į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikiamas Julius Sabatauskas mano, kad jo veikla Seime bei parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK) rodo nuoseklų darbą teisėkūros srityje. 

Julius Sabatauskas. ELTA / Dainius Labutis

Opozicijai abejojant darbo stažo reikalavimo išpildymu, į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus teikiamas Julius Sabatauskas mano, kad jo veikla Seime bei parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK) rodo nuoseklų darbą teisėkūros srityje. 

REKLAMA
0

„Stovėdamas prieš jus, noriu išreikšti nuoširdų pasiryžimą ir pasirengimą prisidėti prie KT misijos įgyvendinimo, užtikrinti teisinės valstybės principų laikymąsi, konstitucinės tvarkos stabilumą, žmogaus teisių apsaugą mūsų valstybėje“, – plenarinių posėdžių salėje kalbėjo J. Sabatauskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mano veikla Seime (...) liudija apie mano nuoseklų darbą teisėkūros srityje, ypač TTK. (...) Tai ta patirtis, kuri man leido valdyti tuos teisėkūros procesus, teisės aktų aiškinimą, taikymą, konstitucinės kontrolės mechanizmą, giliau pažinti konstitucinės teisės principus“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Olekas: kandidato darbas TTK užtikrina reikiamą teisinio darbo stažą

Savo ruožtu šią kandidatūrą teikiantis Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė neabejojantis, kad J. Sabatausko patirtis TTK užtikrina reikiamą teisinio darbo stažą. 

REKLAMA

„Teikiu Juliaus Sabatausko kandidatūrą, skirti KT teisėju. J. Sabatauskas yra mums žinomas ir pažįstamas žmogus“, – kalbėjo J. Olekas.

„Norėčiau pabrėžti plačias mano teikiamo kandidato įžvalgas, gebėjimą prognozuoti teisės normų veiksmingumą, daryti gerai pasvertus ir subalansuotus sprendimus. Savo darbu ir veikla J. Sabatauskas aktyviai prisideda prie teisinės valstybės stiprinimo, piliečių teisių apsaugos. Kai kurie oponentai kelia klausimą dėl privalomo teisinio darbo stažo. (...) Pats Seimo nario darbas yra teisinė pareigybė. Juliaus Sabatausko 25 metų darbas TTK, vadovavimas šiam komitetui, esu tikras, užtikrina reikiamą teisinio darbo stažą“, – pabrėžė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Išgirdęs Seimo pirmininko argumentus, konservatorius Mindaugas Lingė prašė svarstant šią kandidatūrą padaryti pertrauką iki kito posėdžio. Visgi, posėdžiui pirmininkaujantis parlamento pirmasis vicepirmininkas Raimundas Šukys tikino, jog jo prisistatymas numatytas statute. 

ELTA primena, kad antradienį Seimui bus pateiktos Vilniaus universiteto (VU) profesoriaus Haroldo Šinkūno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo Artūro Driuko ir opozicijos kritikuojamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko, socialdemokrato J. Sabatausko kandidatūros į KT teisėjus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

J. Sabatausko kandidatūrą į KT teisėjus teikia Seimo pirmininkas J. Olekas, o H. Šinkūną – prezidentas Gitanas Nausėda. LAT Civilinių bylų skyriaus pirmininko A. Driuko kandidatūrą teikia šio teismo pirmininkė Danguolė Bublienė. 

Paaiškėjus, kad į KT teisėjus teikiama J. Sabatausko kandidatūra, parlamento opozicija tokį J. Oleko sprendimą įvertino kaip teismo politizavimą ir diskreditavimą. Jų teigimu, socialdemokratai užsiima ydinga praktika, todėl kandidatūros jie nepalaikys. 

REKLAMA

Savo ruožtu konservatorius Jurgis Razma dėl siūlomos J. Sabatausko kandidatūros ketina kreiptis į Regionų administracinį teismą. 

Apie KT politizavimo grėsmes buvo prabilta ir 2023 m., kai į šio teismo teisėjus buvo paskirtas buvęs konservatorius ir tuometis Seimo TTK vadovas Stasys Šedbaras. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų