Seime – audra dėl Sabatausko kandidatūros į KT teisėjus: „Nelabai geras kvapas sklinda“

„Nelabai geras kvapas sklinda vien dėl to, kad yra politizuojamas KT. Nesinori, kad ponas Julius Sabatauskas taptų Ignotu (Adomavičiumi – ELTA) KT“, – antradienį žurnalistams Seime sakė S. Skvernelis, primindamas apie Kultūros ministerijoje susiklosčiusią situaciją.
Pasak jo, J. Sabatauskas yra geras Seimo narys, TTK pirmininkas, tačiau KT teisėjui yra keliami aukštesni reikalavimai.
Seimo nario darbas, anot S. Skvernelio, nieko bendro neturi su teisės taikymu, su teisės mokslu, bylų nagrinėjimu.
„Nelabai suprantu, ką J. Sabatauskas su savo patirtimi ir kompetencija veiks KT. (...) KT, kur sprendžiama apie įstatymų atitiktį Konstitucijai, reikia daugiau žinių, išsilavinimo ir kompetencijos“, – sakė S. Skvernelis.
Kitos opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnė Viktorija Čmilytė-Nielsen mano, kad praktika, kai politikai teikiami į KT teisėjus, yra ydinga.
„Pats principas teikti aktyvaus politiko kandidatūrą yra ydingas“, – sakė ji žurnalistams.
Pasak V. Čmilytės-Nielsen, dar labiau ydingas yra savo partijos bičiulių teikimas.
„Šiuo atveju naujas precedentas yra tas, kad Seimo pirmininkas teikia savo partijos kolegą, politiką. Šis precedentas nėra geras“, – mano liberalė.
Tuo metu Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas mano, kad J. Sabatauskas neatitinka KT teisėjui keliamų kvalifikacinių reikalavimų.
„Čia akivaizdu, kad ši kandidatūra neatlaiko kritikos. Nemanau, kad Seimo narys, 10 metų dirbęs Seime, gavęs teisinį išsilavinimą, galėtų būti kandidatu į KT. Manau, kad KT teisėjui turime kelti visai kitus reikalavimus“, – sakė L. Kasčiūnas.
Jis ironizavo, kad tokiu atveju beveik pusė Seimo narių jau turbūt vaikšto su kandidato į KT statusu.
„Taip neturėtų būti. (...) Aš manau, kad tikrai nesu vertas būti kandidatu į KT teisėjus“, – pridūrė L. Kasčiūnas.
ELTA primena, kad antradienį Seimui pateiktos Vilniaus universiteto (VU) profesoriaus Haroldo Šinkūno, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjo Artūro Driuko ir opozicijos kritikuojamo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) pirmininko, socialdemokrato Juliaus Sabatausko kandidatūros į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus.
J. Sabatauskas yra ilgametis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) narys, į Seimą renkamas nuo 2000 m. Beje, jis jau sustabdė savo narystę partijoje. Parlamentaro teigimu, jei jo kandidatūra Seimo plenarinių posėdžių salėje sulauks palaikymo, jis savo narystę LSDP apskritai nutrauks.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
