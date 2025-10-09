Kalendorius
Rusiškai kalbėjęs sukčius iš vilniečio išviliojo virš 30 tūkst. eurų

2025-10-09 08:05
2025-10-09 08:05

Rusiškai kalbėjęs sukčius iš 70-mečio Vilniaus senjoro išviliojo 31 tūkst. eurų.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

Rusiškai kalbėjęs sukčius iš 70-mečio Vilniaus senjoro išviliojo 31 tūkst. eurų.

1

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį, 11.28 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 70-metis vyras.

Jis pareiškė, kad pirmadienį apie 9.35 val. Vilniuje, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.

Jie kalbėjo rusu kalba ir prisistatė policijos bei banko darbuotojais.

Skambinusieji apgaulės būdu išviliojo pinigus.

Gavusi nukentėjusiojo pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.

