Rusiškai kalbėjęs sukčius iš vilniečio išviliojo virš 30 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį, 11.28 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 70-metis vyras.
Jis pareiškė, kad pirmadienį apie 9.35 val. Vilniuje, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie kalbėjo rusu kalba ir prisistatė policijos bei banko darbuotojais.
Skambinusieji apgaulės būdu išviliojo pinigus.
Gavusi nukentėjusiojo pareiškimą, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
