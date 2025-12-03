 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rusiškai kalbantys sukčiai išviliojo iš dviejų vilniečių daugiau nei 25 tūkst. eurų

2025-12-03 07:27 / šaltinis: BNS
2025-12-03 07:27

Rusiškai kalbantys sukčiai iš dviejų vilniečių išviliojo per 25 tūkst. eurų.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Rusiškai kalbantys sukčiai iš dviejų vilniečių išviliojo per 25 tūkst. eurų.

0

Anot Policijos departamento pranešimo, antradienį į pareigūnus kreipėsi 1967 metais gimęs vyras, kad lapkričio 10 dieną jam būnant namuose paskambino nepažįstami asmenys.

Rusiškai kalbėję skambintojai prisistatė telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 11 tūkst. 800 eurų. 

Tą pačią dieną į policiją kreipėsi ir 1962 metais gimusi moteris. Ji tvirtino lapkričio 26 dieną taip pat sulaukusi rusiškai kalbančio asmens skambučio. Vyras prisistatė policijos pareigūnu ir apgaule išviliojo 13 tūkst. 400 eurų.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

