  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: būsima Vyriausybė rems Ukrainą iki pergalės

2025-08-24 18:27 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 18:27

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė teigia, kad būsima Vyriausybė rems Ukrainą iki pergalės. Prie Katedros surengtame solidarumo su Ukraina mitinge dalyvavusi socialdemokratė taip pat pabrėžia, kad ši pergalė negali būti pasiekta agresoriaus sąlygomis. 

Kandidatė į premjeres Inga Ruginienė teigia, kad būsima Vyriausybė rems Ukrainą iki pergalės. Prie Katedros surengtame solidarumo su Ukraina mitinge dalyvavusi socialdemokratė taip pat pabrėžia, kad ši pergalė negali būti pasiekta agresoriaus sąlygomis. 

3

„Nepaisant visų melagienų noriu aiškiai deklaruoti, kad tiek devyniolikta Vyriausybė, tiek būsima dvidešimta Vyriausybė ir toliau rems Ukrainą iki pergalės. Ir mes nesustosime“, – renginio metu teigė I. Ruginienė.

„Ir mes padarysime dar daugiau, mes sieksime, kad Europa vieningai teiktų pagalbą Ukrainai, vieningai kovotų dėl didesnio ir stipresnio sankcijų paketo Rusijai“, – sakė ji.

Socialdemokratė akcentavo, kad Ukraina privalo pati nuspręsti, kokiomis sąlygomis bus pasiekta taika.

„Mes šiandieną kalbame apie derybas dėl taikos, bet derybos dėl taikos negali vykti šalies agresorės arba žudiko sąlygomis. Ukraina pati turi nuspręsti, kada, kaip ir kokiomis sąlygomis užbaigti karą“, – sakė I. Ruginienė.

Politikė renginio metu taip pat pabrėžė, kad ukrainiečiai šiuo metu kovoja ne tik už savo, bet ir už lietuvių laisvę.

„Nes šiandieną mes esame vienoje valtyje, šiandieną jūsų, ukrainiečiai, kova, tai yra mūsų kova dėl laisvės. Mes esame viena, bendra šeima. Ir jeigu mes kalbame apie nepriklausomybę, mes kalbame apie bendrą visumą“, – akcentavo ji.

ELTA primena, kad 1991 metų rugpjūčio 24 dieną Ukraina paskelbė nepriklausomybės aktą. Šiuo dokumentu, priimtu Ukrainos SSR Aukščiausiosios Rados neeilinėje sesijoje, buvo paskelbtas nepriklausomos Ukrainos valstybės sukūrimas. 

Šis aktas nebuvo pirmasis bandymas įteisinti Ukrainos nepriklausomybę: įvairiais audringo 20 amžiaus laikotarpiais įvairūs Ukrainos regionai skelbė apie savivaldžių valstybių sukūrimą. Trys iš jų tai padarė 1918 metais. Tų pačių metų sausio 22 dieną Ukrainos centrinė Rada paskelbė Ukrainos Liaudies Respublikos nepriklausomybę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)
Ministrė: JAV vaidmuo prisidedant prie saugumo garantijų Ukrainai vis dar nėra aiškus (10)
Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)
VSD neturi duomenų, kad Ruginienės aplinka keltų grėsmę nacionaliniam saugumui (193)
Ukmergės meras Darius Varnas (nuotr. Elta)
Meras Darius Varnas: Ukmergė dar nėra gyvenusi taip gerai (26)

