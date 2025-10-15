Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė atkirto Žemaitaičiui: šantažas manęs nepaveiks

2025-10-15 21:12 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 21:12

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos negąsdina „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio užuominos apie pasitraukimą iš koalicijos. Vyriausybės vadovė tvirtina, kad ji nesileis niekieno šantažuojama.

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad jos negąsdina „Nemuno aušros" lyderio Remigijaus Žemaitaičio užuominos apie pasitraukimą iš koalicijos. Vyriausybės vadovė tvirtina, kad ji nesileis niekieno šantažuojama.

3

„Manęs niekas negąsdina ir nuo pat pradžių, kai tik atėjau į šias pareigas, sakiau, kad nesileisiu niekieno šantažuojama. Jeigu norės bet kas, ne tik „Nemuno aušra“, su manimi kalbėtis, tai turės ateiti ir naudoti argumentų kalbą. Tikrai girdėsiu ir dėsiu maksimalias pastangas ieškant kompromisų“, – trečiadienį LRT televizijai teigė I. Ruginienė.

„Joks šantažas tikrai nepaveiks ir čia gąsdinti nei manęs, nei kažko kito nereikia. Aš dabar esu tokioje pozicijoje, kuomet turiu matyti visą Vyriausybę ir mano nelengva pareiga padaryti viską, kad Vyriausybė dirbtų pilnu pajėgumu, kad Vyriausybė įgyvendintų programą“, – tęsė politikė.

Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad koalicijos partneriams pradėjus kelti sąlygas dėl Kultūros ministerijos viceministrų, jo vedamos politinės jėgos gali nebelikti valdančiojoje daugumoje. 

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.

Iki LSDP tarybos posėdžio nerimstant įtampoms dėl Kultūros ministerijos bei „Nemuno aušros“ pirmininko R. Žemaitaičio pasisakymų, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius buvo užsiminęs, kad gali tekti persvarstyti koalicijos sudėtį.

Naujoji valdančioji dauguma sudaryta rugpjūčio pabaigoje – dėl bendro darbo sutarė socialdemokratai, „aušriečiai“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime nariai.  Į naująją koaliciją nebuvo pakviesti anksčiau valdančiųjų gretose dirbę S. Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“.

