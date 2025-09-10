Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie gaisrą dujų pilstymo stotyje: esant poreikiui, savivaldybėms bus teikiama pagalba

2025-09-10 16:59 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 16:59

Kilus gaisrui Vilniaus pakraštyje, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad esant poreikiui savivaldybėms bus teikiama reikiama pagalba.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)
15

Kilus gaisrui Vilniaus pakraštyje, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad esant poreikiui savivaldybėms bus teikiama reikiama pagalba.

REKLAMA
0

„Ši situacija parodė didžiulę institucijų tarnybų bendrų veiksmų svarbą. Esu dėkinga visiems už pasiaukojančią tarnybą“, – trečiadienį „Facebook“ paskelbė I. Ruginienė.

„Prašau visų kantrybės ir susitelkimo. Esant poreikiui, savivaldybėms bus teikiama pagalba“, – pridūrė ji.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės
(15 nuotr.)
(15 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Didžiulis gaisras prie Vilniaus: girdėjosi sprogimai, evakuojami žmonės

Kaip jau buvo skelbta, trečiadienį ryte Vilniaus pakraštyje esančioje suskystintų dujų pilstymo stotyje užsidegė traukinio vagonai. Be degančių 8 vagonų su dujomis, užsidegė ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. 

REKLAMA
REKLAMA

Ugniagesiai kol kas gaisro nėra lokalizavę. 

Įvykio vietoje be gausaus tarnybų būrio dirba ir Lietuvos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aro“ pareigūnai. Jie vertina situaciją.

REKLAMA

Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.

Vilniaus savivaldybė taip pat informavo, kad 5 kilometrų spinduliu nuo įvykio vietos ketvirtadienį neveiks šios mokymo įstaigos: Salininkų gimnazija (Vaikų g. 16), Salininkų darželis (Kalviškių g. 1), Vilniaus Vaduvos darželis-mokykla (Vaduvos g. 14A), Vilniaus Panerių lopšelis-darželis (Juodšilių g. 10).

REKLAMA
REKLAMA

Gyventojai, kuriems reikia pagalbos evakuojantis, turi skambinti trumpuoju saugumo numeriu 19101.

Taip pat pranešama, kad eismas yra ribojamas 2 kilometrų spinduliu aplink gaisro vietą: Baltosios Vokės g., Kirtimų g., Eišiškių pl., taip pat gatvės nuo Vaidotų, Pagirių gyvenviečių. 

Kaip anksčiau žurnalistams teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovas Donatas Gurevičius, per gaisrą nukentėjo du žmonės. Vienas jų patyrė kūno nudegimus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų