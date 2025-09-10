Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ropei ir Narkevičiui gali atitekti Seimo komitetų pirmininkų pareigos

2025-09-10 11:29 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 11:29

Valdančiojoje koalicijoje dirbanti Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija į Kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigas siūlo parlamentarą Bronį Ropę. Tuo metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) pirmininko pareigas siūloma patikėti Jaroslavui Narkevičiui. 

Seimas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Tai trečiadienį žurnalistams patvirtino buvusi Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jei Seimas pritartų, B. Ropė Kaimo reikalų komiteto pirmininko pareigas perimtų iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovaujančio parlamentaro Kęstučio Mažeikos. 

J. Narkevičius postą perimtų iš „aušriečio“ Kęstučio Biliaus. Tiesa, jį svarstoma skirti vadovauti Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui (SRDK).

Prasidėjus rudens sesijai parlamentarai ketina pakoreguoti ir kai kurių komitetų sudėtis, paskirti jų naujus vadovus. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

