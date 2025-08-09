Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Reido Vilniuje metu sučiupta beteisė BMW vairuotoja

2025-08-09 21:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 21:50

Prasidėjus savaitgaliui Vilniaus policijai įkliuvo penki girti vairuotojai ir penki teisės vairuoti neturintys asmenys. Girti vairuotojai baudžiamųjų bylų išvengs – nustatytas lengvas girtumas, o štai keli ne pirmą kartą įkliuvę vairuotojai be pažymėjimų praras automobilius.

Prasidėjus savaitgaliui Vilniaus policijai įkliuvo penki girti vairuotojai ir penki teisės vairuoti neturintys asmenys. Girti vairuotojai baudžiamųjų bylų išvengs – nustatytas lengvas girtumas, o štai keli ne pirmą kartą įkliuvę vairuotojai be pažymėjimų praras automobilius.

1

Vaizdai iš naktinio reido pradžios Laisvės prospekte. Netoli Oslo gatvės viaduko policijos pareigūnai tikrina visus vairuotojus – beveik visi blaivūs, čia įkliuvo tik „Mini“ vairuotojas, jis įpūtė kiek daugiau nei pusę promilės. Už lengvą girtumą teks sumokėti maždaug 1 tūkstančio eurų baudą, veikiausiai metams bus atimta teisė vairuoti.

Naktinis reidas Vilniuje
Reidas prasidėjo dar po pietų, pavakare automobiliai buvo stabdomi Vilniaus rajone. Užmiestyje per reidus įkliuvo du girti vairuotojai.

Dienos rekordininkas sustabdytas Sudervėje. „Subaru“ vairavęs vyras įpūtė kone pusantros promilės. Galinės kaime įkliuvo BMW vairuotojas, jis įpūtė kiek daugiau nei pusę promilės.

Naktį du girti vairuotojai sustabdyti Žirnių gatvėje, netoli sankryžos su Liepkalnio gatve. „Renault“ ir „Chrysler“ vairavę vyrai įpūtė apie promilę.

Policijos pareigūnus nustebino lengvai įkaušusių vairuotojų skaičius, kurie neviršijo leidžiamo alkoholio kiekio. Dešimtys vairuotojų prieš vairavimą vartojo alkoholio ir rizikavo. Vos viršijus 0,4 promilės leidžiamą kiekį paprastai mažiausiai metams atimama teisė vairuoti, o sukėlus avariją gresia ir baudžiamoji atsakomybė.

Per reidus įkliuvo ir penki teisės vairuoti neturintys asmenys. Galinės kaime sustabdytas BMW, per bandomąjį laikotarpį pradedantis vairuotojas padarė pažeidimų, neišklausė papildomų mokymų, todėl teisę vairuoti prarado.

Žirnių gatvėje sustabdytas automobilis „Toyota“, vaikinas šiemet kiek anksčiau prarado teisę vairuoti už tai, kad smarkiai viršijo greitį.

Laisvės pr. po vidurnakčio įkliuvo dar trys teisę vairuoti jau praradę ar net niekada jos neįgiję vairuotojai. Ukrainietis su BMW greičiausiai neteks automobilio, nes įkliūna ne pirmą kartą. BMW išvežtas į policijos saugomų automobilių aikštelę.

Greičiausiai bus konfiskuotas taip pat Laisvės prospekte sustabdytas VW, jo vairuotojas anksčiau įkliuvo girtas.

Laisvės prospekte dar buvo sustabdyta ir BMW vairuotoja, jau teisės vairuoti netekusi dėl chuliganiško vairavimo.

