TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šalčininkuose pavogta aukso dirbinių, Vilniuje – automobilio dalių

2025-08-09 12:17 / šaltinis: BNS / aut.
Šalčininkuose penktadienį popiet pasigesta auksinių monetų ir papuošalų už kelis tūkstančius eurų.

0

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, apie 15.30 val. pastebėta, kad iš namo Šalčininkuose pavogtos auksinės monetos ir papuošalai, taip padarant apie 4 tūkst. eurų nuostolį.

Tos pačios dienos rytą Vilniaus Gelvonų gatvėje pastebėta, kad pavogti automobilio BMW priekiniai žibintai ir apgadinti priekiniai sparnai, sukeliant 2,4 tūkst. eurų žalą.

Pareigūnai pradėjo vagysčių ikiteisminius tyrimus.

