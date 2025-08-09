Šalčininkuose pavogta aukso dirbinių, Vilniuje – automobilio dalių

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, apie 15.30 val. pastebėta, kad iš namo Šalčininkuose pavogtos auksinės monetos ir papuošalai, taip padarant apie 4 tūkst. eurų nuostolį.
Tos pačios dienos rytą Vilniaus Gelvonų gatvėje pastebėta, kad pavogti automobilio BMW priekiniai žibintai ir apgadinti priekiniai sparnai, sukeliant 2,4 tūkst. eurų žalą.
Pareigūnai pradėjo vagysčių ikiteisminius tyrimus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!