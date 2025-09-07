Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Ralio metu Elektrėnuose nukentėjo vairuotojas ir šturmanas

2025-09-07 14:41 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 14:41

Per Elektrėnų automobilių ralį nukentėjo du jo dalyviai – apvirtus automobiliui, medikų pagalbos prireikė vairuotojui ir šturmanui.

Asociatyvi (nuotr. Organizatorių)

Per Elektrėnų automobilių ralį nukentėjo du jo dalyviai – apvirtus automobiliui, medikų pagalbos prireikė vairuotojui ir šturmanui.

REKLAMA
0

Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, avarija įvyko šeštadienį, apie 10 val. 40 min., Trakų rajone, Aukštadvario seniūnijoje, Bijūnų kaime, Beržų ir Sodų gatvėje, sankryžoje.

Tuo metu tai buvo automobilių ralio čempionato žvyruotas greičio ruožas.

Bagis, vairuojamas vyro (gim. 1971 m.), posūkyje nesuvaldytas nuvažiavo nuo kelio ir vertėsi. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eismo įvykio metu nukentėjo bagio vairuotojas ir šturmanas (gim. 1989 m.).

Abu vyrai buvo pristatyti į ligoninę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

REKLAMA
REKLAMA

Tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

ELTA primena, kad Elektrėnuose ir jų apylinkėse vyko penktasis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas „Berner Rally Elektrėnai“, jame varžėsi apie 80 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų