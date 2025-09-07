Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Beveik prieš dvi savaites dingusi kauniete rasta negyva

2025-09-07 14:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 14:16

Bute negyva rasta garbaus amžiaus kaunietė – kaimynai moters pasigedo beveik prieš dvi savaites.

Žvakė BNS Foto

Bute negyva rasta garbaus amžiaus kaunietė – kaimynai moters pasigedo beveik prieš dvi savaites.

1

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad penktadienį, 12.09 val., gelbtojai buvo nuvykę į daugiabutį V. Landsbergio-Žemkalnio gatvėje.

Buvo gautas pranešimas, kad reikia atidaryti duris – 84 metų kaimynė antra savaitė neišeina iš namų, galimai sutrikusi sveikata

Ugniagesiai pasikėlė ištraukiamosiomis kopėčiomis ir pateko į 3 aukšte esantį balkoną, laužtuvu atidarė langą.

Į vidų buvo įleisti medikai ir policijos pareigūnai. 

Viduje rasta moteris (g. 1941 m.) be gyvybės ženklų.

