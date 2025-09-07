Beveik prieš dvi savaites dingusi kauniete rasta negyva

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad penktadienį, 12.09 val., gelbtojai buvo nuvykę į daugiabutį V. Landsbergio-Žemkalnio gatvėje.
Buvo gautas pranešimas, kad reikia atidaryti duris – 84 metų kaimynė antra savaitė neišeina iš namų, galimai sutrikusi sveikata.
Ugniagesiai pasikėlė ištraukiamosiomis kopėčiomis ir pateko į 3 aukšte esantį balkoną, laužtuvu atidarė langą.
Į vidų buvo įleisti medikai ir policijos pareigūnai.
Viduje rasta moteris (g. 1941 m.) be gyvybės ženklų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!