Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mįslingas įvykis Raseinių rajone: iš apleisto rūsio išvaduotas žmogus

2025-09-07 14:03 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 14:03

Raseinių rajone, Ariogaloje, apleisto pastato rūsyje medikai ir ugniagesiai gelbėjo vaikiną.

Medikai ir pacientai BNS Foto

Raseinių rajone, Ariogaloje, apleisto pastato rūsyje medikai ir ugniagesiai gelbėjo vaikiną.

REKLAMA
1

Kaip skelbia Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, gelbėjimo operacija vyko penktadienį Ariogalos miestelyje, Melioratorių gatvėje.

Greitoji medicinos pagalba ugniagesiams pranešė, kad reikalinga pagalba iškelti vaikiną iš griuvėsių. 

Apleisto pastato rūsyje buvo sužalotas galimai sumuštas vaikinas. Jis nebuvo prispaustas. Vaikinas vis prarasdavo sąmonę.

Dėl sudėtingo patekimo į pastato rūsį, medikai negalėjo jo išnešti. 

Ugniagesiai gelbėtojai padėjo vaikiną nunešti į greitosios pagalbos automobilį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų