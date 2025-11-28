 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Radviliškio rajono gyventojai stos prieš teismą dėl nelegalaus automobilių ardymo

2025-11-28 12:33 / šaltinis: BNS
2025-11-28 12:33

Šiaulių apylinkės prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje du Radviliškio rajono gyventojai kaltinami neteisėtu vertimusi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla bei dokumentų klastojimu ir jų panaudojimu, penktadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

0

Vienas jų – 37-erių P. K. – taip pat kaltinamas neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.

Abu asmenys anksčiau teisti, antrasis kaltinamasis – 37 metų A. O. – aštuonis kartus už vagystes ir kitus nusikaltimus.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai į prokuratūrą su pareiškimu kreipėsi Aplinkos apsaugos departamento Šiaulių valdybos pareigūnai, nurodydami, kad minėti asmenys galimai versliškai ir stambiu mastu vykdo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklą, pažeisdami Atliekų tvarkymo įstatymą ir kitus teisės aktus.

Tyrimo duomenimis, kaltinamieji nuo 2017-ųjų pradžios iki 2022 metų lapkričio, neįkūrę įmonės ir kitais būdais neįteisinę savo individualios veiklos, neturėdami leidimo surinkti ir apdoroti eksploatuoti netinkamas transporto priemones bei siekdami gauti pajamų ir išvengti mokesčių, neteisėtai užsiėmė šiais darbais.

Asmenys ne kartą buvo patraukti administracinėn atsakomybėn už aplinkosaugos taisyklių pažeidimus, tačiau nuobaudos neatgrasė jų nuo tokios veiklos. Baudžiamoji atsakomybė, kaip griežčiausia priemonė, turėtų padėti atgrasyti asmenis toliau vykdyti tokią veiklą.

Bylos duomenimis, Radviliškio rajono gyventojai iš įvairių asmenų įsigijo ne mažiau kaip 95 eksploatuoti netinkamas transporto priemones už daugiau nei 12 tūkst. eurų ir organizavo automobilių ardymą įvairiose Radviliškio rajono vietose. Nustatyta, kad savo vardu bendrininkai 817 kartų pardavė supirktuvėms daugiau nei 925 tonas metalo laužo ir kitų atliekų.

Pasak prokuroro Mariaus Foko, Lietuvoje vieni populiariausių išlieka apie 15 metų senumo automobiliai, kurių daugelio techninė būklė nėra gera, o po kelių metų naudojimo jie išardomi: „Norint ardyti tokius automobilius, reikia turėti atitinkamus leidimus. Neretai juos ardo nelegaliai veikiantys transporto priemonių ardytojai, kurie vengia sutvarkyti visas ardymo metu susidarančias bevertes atliekas (dėvėtas padangas, gumas, sėdynes, plastikus, salono apdailos detales), nes jų tvarkymas kainuoja.“

Atliekant šį ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad minėtos atliekos šalintos vežant jas į apleistas sodybas ir ūkinės paskirties pastatus, miškus, melioracijos griovius, dalis atliekų kauptos ardymo vietose ar išmestos į buitinių atliekų konteinerius. Automobilyje esantys skysčiai – alyvos, rūgštys, kuro likučiai ir kitos pavojingos medžiagos išpilti ant grunto.

Šio ikiteisminio tyrimo duomenimis, iš neregistruotos veiklos kaltinamieji gavo daugiau nei 271 tūkst. eurų pajamų. Manoma, kad per beveik penkis metus kaltinamieji nesumokėjo daugiau nei 75 tūkst. eurų mokesčių.

Manoma, kad A. O. taip pat suklastojo dvi sutartis kito asmens vardu parduodamas metalo laužą į supirktuvę, o P. K. suklastojo 10 tokių sutarčių. Be to, P. K., įtariama, suklastojo dvi transporto priemonių pirkimo-pardavimo sutartis. P. K. pareikšti kaltinimai ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu, kai 2022 metų kovą jo namuose kratos metu rastas be leidimo laikomas, neteisėtai įgytas šaunamasis ginklas.

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija A. O. yra pareiškusi daugiau nei 45 tūkst. eurų civilinį ieškinį žalai atlyginti, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – beveik 30 tūkst. eurų ieškinį. Iš kito kaltinamojo P. K. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba siekia prisiteisti daugiau nei 11 tūkst. eurų ieškinį.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmams.

