 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Baltarusijos pasienyje rasto tunelio

2025-11-04 17:42 / šaltinis: BNS
2025-11-04 17:42

Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Baltarusijos pasienio ruože rasto galimai kontrabandininkų naudoto tunelio, tačiau šio sprendimo pagrįstumas dar bus tikrinamas.

Pasienis su Baltarusija Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl Baltarusijos pasienio ruože rasto galimai kontrabandininkų naudoto tunelio, tačiau šio sprendimo pagrįstumas dar bus tikrinamas.

REKLAMA
0

„Įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo priimtas nutarimas ikiteisminį tyrimą nutraukti“, – BNS antradienį nurodė prokuratūros atstovė Rita Stundienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šio nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą pavesta patikrinti Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentui“, – pridūrė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Kol neatliktas šis patikrinimas, sprendimo motyvų prokuratūra plačiau nekomentuoja.

Kaip rašė BNS, apie 25 metrų ilgio požeminį tunelį, rastą Pašalčio kaime prie sienos su Baltarusija, sausio pabaigoje pranešė LRT naujienų portalas.

REKLAMA

Šalčininkų vicemeras Valdemaras Sliževskis tuomet sakė, kad dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas, o vietos gyventojai teigė, jog tuneliu galėjo būti gabenama kontrabanda.

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad pasieniečiai atliks tokių objektų žvalgybą, ir tyrimo nekomentavo nenorėdamas jam pakenkti.

Visuomeninio transliuotojo duomenimis, į tunelio vietovę galima įvažiuoti tik su specialiu leidimu, nes Pašalčis patenka į ekstremaliosios padėties zoną ir objektą saugo pasieniečiai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų