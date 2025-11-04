Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl Baltarusijos pasienyje rasto tunelio

„Įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, Vilniaus apygardos prokuratūroje buvo priimtas nutarimas ikiteisminį tyrimą nutraukti“, – BNS antradienį nurodė prokuratūros atstovė Rita Stundienė.
„Šio nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą pavesta patikrinti Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamentui“, – pridūrė ji.
Kol neatliktas šis patikrinimas, sprendimo motyvų prokuratūra plačiau nekomentuoja.
Kaip rašė BNS, apie 25 metrų ilgio požeminį tunelį, rastą Pašalčio kaime prie sienos su Baltarusija, sausio pabaigoje pranešė LRT naujienų portalas.
Šalčininkų vicemeras Valdemaras Sliževskis tuomet sakė, kad dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas, o vietos gyventojai teigė, jog tuneliu galėjo būti gabenama kontrabanda.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigė, kad pasieniečiai atliks tokių objektų žvalgybą, ir tyrimo nekomentavo nenorėdamas jam pakenkti.
Visuomeninio transliuotojo duomenimis, į tunelio vietovę galima įvažiuoti tik su specialiu leidimu, nes Pašalčis patenka į ekstremaliosios padėties zoną ir objektą saugo pasieniečiai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!