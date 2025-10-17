Teismui perduota buvusių policininkų byla: pareigūnai kaltinami kyšininkavimu, pas vieną jų rasta kanapių

Kaip nurodoma prokuratūros pranešime spaudai, buvusiems Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams pateikti kaltinimai kyšininkavimu, vienas jų kaltinamas ir piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu, neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, asmens dokumentų neteisėtu įgijimu ir laikymu.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Tyrimą atliko Policijos departamento Imuniteto valdyba.
Bylos duomenimis, 2024 metų sausį policijos pareigūnai iš apklausai pristatomo asmens, įtariama, pareikalavo ir priėmė 20 eurų kyšį už tai, kad šis nebūtų sulaikytas ir parvežtas namo po apklausos.
Anot teisėsaugos, manoma, kad vienas iš pareigūnų galimai yra padaręs daugiau nusikalstamų veikų.
Įtariama, kad, vykdydamas tarnybines pareigas, jis paėmė iš galimai pažeidimus padariusių asmenų dokumentus (tapatybės korteles) ir daiktus (ausines, peilį). Taip pat manoma, kad pareigūnas iš lombardo paėmė, įtariama, pagrobtą telefoną. Tyrimo duomenimis, šių daiktų savininkams jis negrąžino, o siekdamas tai nuslėpti nesurašė reikiamų dokumentų apie jų paėmimą arba klastojo dokumentus ir pateikė tyrimams melagingą informaciją apie tariamą jų grąžinimą.
2024 m. vasarį, atliekant kratas pareigūno gyvenamojoje ir darbo vietose, dalis minėtų daiktų buvo rasta ir paimta. Pareigūno automobilyje buvo rastas ir nedidelis kiekis kanapių (antžeminių dalių).
Baudžiamoji byla perduota Klaipėdos apygardos teismui.
