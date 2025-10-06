Baigtas tyrimas dėl nelegaliai per Lietuvą gabentų užsieniečių

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, tyrimas baigtas baudžiamuoju įsakymu. Teismo prašoma du Estijos gyventojus pripažinti kaltais dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną, skirti jiems po 5 tūkst. eurų dydžio pinigines baudas.
Taip pat siekiama iš minėtų asmenų konfiskuoti pinigų sumą, atitinkančią automobilio, kuriuo buvo vežami į Europos Sąjungą nelegaliai atvykę asmenys, vertę.
Anot teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu surinkta duomenų, kad kaltinamieji tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, už pažadėtą 3,2 tūkst. eurų piniginį atlygį, neteisėtai per Lietuvos valstybės sieną bei Lietuvos teritorijoje gabeno nuolatinės gyvenamosios vietos šalyje neturinčius užsieniečius.
Nurodoma, jog Estijoje gyvenantys, tačiau jokios pilietybės neturintys kaltinamieji – 37-erių moteris ir 42-ejų vyras – ne vėliau kaip šių metų liepos 5 dieną iš Rygos į Lietuvą neteisėtai gabeno jokių tapatybę patvirtinančių dokumentų neturinčius keturis Etiopijos piliečius.
Kaltinamos moters vairuojamas automobilis, kuriuo jie gabeno užsieniečius, buvo sulaikytas tą pačią liepos 5 d. Joniškio rajone, Kalvių kaimo prieigose, apie 250 metrų nuo valstybės sienos. Juos sulaikė Lietuvos pasieniečiai.
