Teismas pasiuntė už grotų du kvaišalais disponavusius kauniečius

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis K. Š. neteisėtai įgijo labai didelius kiekius narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurias perduodavo laisvės atėmimo bausmes atliekantiems asmenims į Pravieniškių kalėjimą. Pirmasis K. Š. kvaišalų laikymo epizodas fiksuotas 2020 m. gegužę, kai jis savo bute laikė įvairių rūšių narkotines ir psichotropines medžiagas (amfetaminą, kanapių dervą, heroino, fentanilio ir kt.) ir jas perdavė kitam asmeniui. Šis nenustatytas asmuo paketą su kvaišalais permetė į kalėjimo teritoriją.
Nustatyta, kad K. Š. taip pat neteisėtai įgijo ir siuntė labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos – sintetinio kanabinoido, kurį įgijęs siuntė pašto siuntiniu į Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą. Minėta siunta nuteistojo nepasiekė, nes buvo paimta pareigūnų.
2021 m. sausį, kaltinamasis K. Š. iš kaltinamojo E. Ž. Kauno mieste įgijo labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 445 g amfetamino, daugiau nei 2 kg MDMA, 638 tabletes tenamfetamino ir jas laikė garaže. Kiek vėliau K. Š. minėtas tabletes perdavė E. Ž., kuris turėjo jas išplatinti, tačiau šias medžiagas automobilio kratos metu aptiko ir paėmė Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai.
Kaltinamasis E. Ž. šioje byloje taip pat nuteistas už tai, kad garaže, specialiai pritaikytoje patalpoje, neteisėtai augino 16 kanapių augalų. Jis nuteistas ir už tai, kad savo gyvenamojoje vietoje laikė tabletę, kurios sudėtyje aptiktos psichotropinės medžiagos, o garaže neteisėtai laikė apie 100 g kanapių.
Nuteistajam E. Ž. skirta galutinė subendrinta 10 metų laisvės atėmimo bausmė, o K. Š. skirta – 10 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
