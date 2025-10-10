Paaiškėjo Kaišiadoryse kūdikį palikusios moters likimas

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokuroras Arūnas Čepkauskas, o tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai.
Rugpjūčio 18 dieną, 23.50 val., policijoje buvo gautas pranešimas, kad prie Kaišiadorių ligoninės Skubios pagalbos skyriaus durų paliktas naujagimis. Ligoninės darbuotojai, išgirdę durų skambutį, rado suvystytą kūdikį.
Atliktos liudytojų apklausos
Tyrimo metu buvo atliktos liudytojų apklausos, daiktų ir kitų objektų apžiūros, kaip liudytoja specialia tvarka apklausta naujagimės motina. Ikiteisminio tyrimo metu išnaudotos visos turėtos galimybės ir nustatytos faktinės įvykių aplinkybės.
„Baudžiamajame kodekse už vaiko palikimą numatoma baudžiamoji atsakomybė tėvui, motinai ar globėjui arba kitam teisėtam vaiko atstovui, palikusiam negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norint juo atsikratyti.
Pagal įstatymą, paliekantis vaiką asmuo turi veikti tiesiogine tyčia, turi būti nustatytas noras vaiku atsikratyti, o šiuo atveju tokios aplinkybės nebuvo nustatytos.
Iš esmės, motina, po gimdymo būdama sunkios psichologinės, ar net tam tikro psichologinio šoko, būsenos, nepaliko naujagimės be būtinos priežiūros, norėdama jos atsisakyti. Ji, ieškojusi ir neradusi gyvybės langelio vietos, naujagimę saugiai ir labai trumpam laikui paliko prie Kaišiadorių ligoninės durų, iš karto durų skambučiu pranešė ligoninės personalui apie naujagimės palikimą, naujagimę stebėjo iki tol, kol ji pateko į medikų rankas“, – sako ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras A. Čepkauskas.
Įvertinus surinktų duomenų visumą, prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!