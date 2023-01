Putino iššūkis elitui: sukite uodegas arba liksite be jų

Likus trims dienoms iki invazijos į Ukrainą, Vladimiras Putinas sušaukė viešą federalinės saugumo tarybos posėdį, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas iš Kremliaus. (Vėliau paaiškėjo, kad vaizdo įrašas buvo iš anksto įrašytas ir sumontuotas.)

Dalyviai, Rusijos politinio elito ir saugumo aparato nariai, buvo pakviesti pasidalyti savo „nuomone“ apie separatistu pasiskelbusio Donecko ir Donecko nepriklausomybės pripažinimą. Luhansko „respublikos“ Rytų Ukrainoje. Per kelias minutes tapo aišku, kad vienintelė sveikintina ir priimtina „nuomonė“ būtų ta, kurią sugalvojo Putino. Praėjus beveik metams, viena šio susitikimo akimirka išlieka stulbinamai įsimintina. Tai tas momentas, kai Saugumo Tarybos pirmininkas Nikolajus Patruševas bandė pasiūlyti pasikalbėti su JAV prieš pripažįstant „DNR“ ir „LNR“ . Jis manė, kad tai gali būti gera idėja. Užsienio žvalgybos tarnybos direktorius Sergejus Naryškinas pritarė siūlymui.

REKLAMA

Tai supykdė Putiną, kuris tada pastatė Naryškiną į vietą, reikalaudamas, kad šis paaiškintų savo poziciją. Sutrikęs ir įbaugintas Naryškinas galiausiai pasakė, kad palaiko dviejų „respublikų“ pripažinimą. Tuo tarpu tie, kurie matė tą sceną, pasimokė, kad nuo šiol yra tik „Putino kursas“.

Vasario 21 d. Saugumo Tarybos posėdis pažymėjo epochos, vadinamos „kolektyvinio Putino“ viešpatavimu, pabaigą. Ši ironiška frazė jau seniai reiškė „vidinį bendražygių ratą“, kurį Putinas paskyrė į pagrindines vyriausybės pareigas, kai jis pirmą kartą atėjo į valdžią. (Paprastai manoma, kad į „vidinį ratą“ įeina Michailas ir Jurijus Kovalčiukai, Arkadijus ir Borisas Rotenbergai, Genadijus Timčenka ir „Rosneft“ generalinis direktorius Igoris Sečinas, taip pat Nikolajus Patruševas ir buvęs prezidentas Dmitrijus Medvedevas.)

REKLAMA

Vasario 21 d. tapo aišku, kad Putinas daugiau nebeklausė nė vieno iš šių žmonių. Vietoj to jis priimdavo sprendimus pats, nelaukdamas patarimų iš kabineto technokratų ar net iš savo senų KGB ir FSB bičiulių.

Dėl to buvęs Rusijos politinis „elitas“ staiga buvo pažemintas iki patogių tarnautojų. Jie gali tapti naudingi prezidentui. Jie gali varžytis dėl jo dėmesio ir palankumo. Jie gali pagražinti tikrovę, kad ši jam patiktų. Tačiau jie neprisideda prie pagrindinių sprendimų.

REKLAMA

Prezidentūra jau seniai buvo užsiėmusi šiuo vaidmeniu, linksmindama Putiną, savo malonumui kurdama įvairias „scenas“. Jo įsakymu jie organizavo konkursus ir inkubatorius jauniesiems biurokratams, viešųjų ryšių renginius su „karo korespondentais“ ir netgi atgaivino Jaunųjų pionierių organizaciją, kurią administracija bandė vėl padaryti jauna, pervadindama ją „The Movement of the Movement of the The Movement of the The Movement of the News“. 2022-aisiais į tą patį Putino linksminimo žaidimą turėjo prisijungti ir kiti valdžios segmentai. Pavyzdžiui, Gynybos ministerija leido jam asmeniškai įsitraukti į vadovavimą Rusijos kariuomenei brigadininko lygmeniu (su nuspėjamais rezultatais).

REKLAMA

REKLAMA

Tarnautojams nereikia žinoti savo šeimininko planų. Daugelį aukšto rango Rusijos pareigūnų netikėtai užklupo žinia, kad Rusija siųs savo karius į Ukrainą. Vyriausybė nebuvo pasirengusi karui ir po jo kilusioms sankcijoms.

Kremliaus politinis blokas ne kartą atidėjo aneksijos „referendumus“ Ukrainos teritorijose ir bandė juos visiškai sustabdyti. Galiausiai balsavimas įvyko Rusijos pasitraukimo iš naujai aneksuotų teritorijų išvakarėse. Po visų patikinimų, kad Ukrainoje kovos tik sutartininkai ir „savanoriai šauktiniai“, Putinas paskelbė apie mobilizaciją. Kol kas Putino tarnai daro viską, kad neatsiliktų nuo jo įsakymų ir ištaisytų klaidas, nors prezidento klaidos kaupiasi nerimą keliančiu greičiu.

REKLAMA

„Donbaso vicekaralius“

Invazija apakino Kremliaus funkcionierius ir žmones Rusijos vyriausybėje, todėl daugelis susimąstė, ar jie vis dar turi vietos naujoje realybėje. Tarp jų štabo viršininko pavaduotojas Sergejus Kirijenka, kuris turėjo rimtų priežasčių baimintis dėl savo pareigų.

Prasidėjus invazijai, aukšto rango saugumo aparato nariai ėmė aiškinti, kad reikia atšaukti gubernatorių rinkimus, teigdami, jog tai – prabanga kariaujančioje šalyje. Jų pastangos buvo gana veiksmingos. Balandžio 26 d. pranešta, kad rinkimai neva bus atšaukti (jie visgi įvyko rugsėjo mėnesį).

REKLAMA

O tai reiškia, kad didelė Kirijenkos komandos dalis galėjo likti be darbo, o jis - be įtakos. Putino karinė kampanija aiškiai atėmė iš jo visą susidomėjimą vidaus politika. Reikėjo gelbėti situaciją. Iki tol Kirijenka nekėlė galvos, nemėgo būti matomu.

Tačiau netikrumas privertė jį pradėti reguliariai sakyti patriotines kalbas, kurios skambėjo švelniai tariant, nesąžiningai, bet galiausiai pasiekė prezidento ausis. Dėl to Kirijenkos biuras ne tik primygtinai reikalavo surengti gubernatoriaus rinkimus, bet ir gavo naują trokštamą pavedimą surengti fiktyvius „referendumus dėl prisijungimo prie Rusijos“ keliuose okupuotuose Ukrainos regionuose.

REKLAMA

REKLAMA

Kirijenka įkūrė naujus kanalus siųsti Rusijos biurokratus administruoti okupuotų Ukrainos sričių. Tuo metu jis pats tapo pagrindiniu okupuoto Donbaso valdytoju. Jo gudrūs judesiai padidino jo politinį svorį, nepaisant neramumų. Tačiau Rusijos kariuomenė pavedė, todėl „referendumus“ teko ilgokai atidėlioti.

Rugsėjo pradžioje Prezidentūra pasiūlė stabdyti „referendumus“, kol kovinė padėtis taps stabilesnė. Tačiau Putinas reikalavo, ir „referendumai“ buvo surengti, nors teisėti jie niekaip negalėjo būti, net ir rusų akyse.

REKLAMA

Balsavimo biuletenius ir balsadėžes nuo durų iki durų nešė „pareigūnai“, kuriuos saugojo ginkluoti kariai, žmonės buvo priversti balsuoti vietoje. Rezultatai turėjo patikti Putinui: daugiau nei 90 procentų rinkėjų „palaikė“ aneksiją. Propagandistai džiaugėsi: po aneksijos Ukrainos pastangos susigrąžinti aneksuotas teritorijas Rusijai būtų carte blanche.

Mažiau nei po dviejų mėnesių, po daugybės tvirtinimų, kad Rusija atėjo „amžinai“, Maskvos kariuomenė pasitraukė iš Chersono. Ir jokia niekas negalėtų padėti Putinui įsitvirtinti viename Ukrainos regiono centre, kurį jam pavyko užimti nuo vasario 24 d.

REKLAMA

Kirijenka taip pat turėjo atsitraukti. Niekas jo nebevadina „Donbaso vicekaraliumi“. Nė vienas iš keturių „aneksuotų“ Ukrainos regionų nėra visiškai Rusijos kontroliuojamas, todėl Rusijos politiniai vadybininkai (kurie taip troško ateiti ir valdyti „naująsias teritorijas“) yra visiškai nereikšmingi.

Nepaisant to, Kirijenka ir toliau plečia Rusijos valdžios įtaką. Neseniai jis parengė „Rusijos valstybingumo pagrindų“ mokymo programos segmentą, kuris dabar reikalingas norint baigti valstybines kolegijas.

REKLAMA

REKLAMA

Jis taip pat yra „Pirmųjų judėjimo“ – atnaujintos sovietmečio jaunųjų pionierių organizacijos versijos – žmogus. Saugi štabo viršininko pavaduotojo kelionė rodo, kad kiti valstybės tarnautojai taip pat turėtų nerimauti dėl savo darbo, todėl naujosios sistemos ypatybė yra pati baimė.

Išbandymai elitui nepatinka

Staigus „elito“ pažeminimas iš patarėjų į aptarnaujantį personalą sukėlė netikėtą naują viešumo žanrą. Varžydamiesi dėl prezidento, kuris pats yra visiškai įtrauktas į karą, dėmesio, jo dvariškiai desperatiškai siekia pranokti vieni kitus vanagiška retorika ir „patriotizmu“.

REKLAMA

Rezultatai dažnai būna groteskiški, jei ne beprotiški. Ryškiausia metamorfozė įvyko su Dmitrijumi Medvedevu, buvusiu prezidentu ir dabar Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotoju. Atrodė, kad iki 2020 m. Medvedevas tvirtai pasisakė už gerų santykių su Vakarais išlikimą, jo liberali reputacija buvo stabili ir gana gerbiama Vakaruose.

Tačiau vasarį jis staiga tapo vienu aršiausių „vanagų“ Rusijos politikoje. Dabar jis reguliariai naudoja savo „Telegram“ kanalą įžeidinėdamas Vakarų lyderius, grasindamas JAV ir skelbdamas ekscentriškas nuomones, pavyzdžiui, aiškindamas karą kaip Rusijos kovą su „aukščiausiuoju pragaro valdovu, kad ir kokiu vardu jis vadintųsi – Šėtonu, Liuciferiu ar Iblisu“.

REKLAMA

Medvedevas vienu požiūriu labai įtikinamas, jis įrodo, kad anksčiau pakraščių demagogų privilegija buvusi retorika persikėlė į patį Rusijos politinio gyvenimo centrą.

Vienas iš galimų tokio elgesio paaiškinimų yra baimė. Iki 2022 m. Medvedevo, kaip pagrindinio „vakarietiškojo“ Rusijos politikoje, reputacija tapo natūralia politine Putino alternatyva. Karo fone tai staiga tapo tikru minusu.

Kad išlaikytų savo vietą liūdnai pagarsėjusioje „valdžios vertikalioje“, Medvedevui reikėjo ultrapatriotiško persitvarkymo. Alternatyvus paaiškinimas yra tas, kad sustiprindamas savo lojalumą Putinui, Medvedevas nori dar kartą tapti įpėdiniu.

REKLAMA

Dauguma Rusijos politinio elito narių padarė tą patį ir laikėsi „patriotiškų“ pozų – tiesiog norėdami likti saugūs. Iš pradžių invazija buvo apipavidalinta tokia retorika, tarsi karo iš viso nebūtų (buvo tik „speciali operacija“, kurią atliko toli esanti profesionali kariuomenė).

Daugelis tikėjo greita pergale ir stengėsi atrodyti kaip „patriotai“. Kai žaibiškas karas žlugo ir Putino geismas kovoti neatslūgo, Rusija vis labiau įsipainiojo į katastrofą.

Tuo tarpu „elitas“ ėmė rengtis kamufliažą ir „eiti“ kariauti. Tiesa, tai jie daro žodžiais. Netgi tie, kurie anksčiau tyliai nepritarė karui, turėjo susiprasti. Maskvos meras Sergejus Sobyaninas apsirengė karine uniforma ir apžiūrėjo apkasus, matyt, suprasdamas, kad to nedaryti gali būti pavojinga jo karjerai. Panašiai elgėsi ministras pirmininkas Michailas Mišustinas, kuris pradžioje stengėsi, kad žodžiai „specialioji operacija“ niekada nepasigirstų iš jo lūpų, bet spalį galiausiai atsitraukė ir perėmė kariuomenės tiekimo koordinavimą. Iki metų pabaigos jis net sugebėjo ištarti baisius žodžius.

Jei šioje sistemoje yra vienas asmuo, kurio vaidmuo yra ir unikalus, ir paslaptingas (bent jau kol kas), tai „Wagnerio“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas netikėtai 2022 m. atsidūręs dėmesio centre.

REKLAMA

Prigožinas, būdamas elito dalimi, aštriai kritikavo valdžią ir jos sprendimus, skatino žmonių pasipiktinimą valdančia klase: „Mes neturėjome elito mobilizavimo“, – sakė jis.

„Oligarchai ir kiti elito nariai gyveno ir tebegyvena beribiame komforte. Kol jų vaikai nepateks į karą, visiškos šalies mobilizacijos nebus“, – aiškino Prigožinas. Siekdami išlaikyti savo vietą net keli Rusijos gubernatoriaipradėjo rinkti savanorius į regioninius batalionus ir keliauti į Donbasą. Taip ėmė daryti ir kiti pareigūnai. Valstybės tarnautojai suprato, kad Putinas planuoja ilgą karą ir nesirūpina pasekmėmis. Ekonomika turės pereiti prie mobilizacijos modelio, propaganda augs, o „elitas“ turės įrodyti vis didesnį lojalumą režimui.

Žmonių nuomonė niekam neįdomi

Nepaisant pasipiktinimo tarp „elito“ (kurio pažemintas statusas dabar neleidžia vartoti šio žodžio be kabučių), nebuvo maišto, protesto ar perversmo. Vietoj to, pragmatiški valstybės tarnautojai, saugumo pareigūnai ir oligarchai tyli apie Putino nesėkmes, pateikdami jam informaciją, dėl kurios padėtis atrodo pakenčiama.

Tačiau niekas šioje sistemoje nesijaudina dėl rinkėjų, nei dėl to ką jie galvoja apie karą. Tuo tarpu daugiau nei pusė rusų mano, kad Maskva turėtų pradėti taikos derybas su Ukraina. Propagandos šou praranda savo auditoriją. 38 procentai rusų yra susirūpinę dėl kylančių komunalinių paslaugų kainų.

REKLAMA

Paties Kremliaus užsakytos tikslinės grupės apklausa atskleidžia, kad net buvę karo šalininkai pavargo ir nori, kad jis baigtųsi. Vienintelis žmogus, kuriam nepabodo, yra Putinas.

Nors niekas negali numatyti baigties, bet mažai tikėtina, kad vyriausybės investicijos į militaristinį ultrapatriotizmą atsipirks, kaip jos nariai tikisi. Be to, Rusijoje visiškai netrūksta žmonių, kurie sako savo nuomonę. Nenuostabu, kad sistema bando juos numalšinti.

Ilja Jašinas neseniai buvo nuteistas kalėti 8,5 metų kolonijoje. Jevgenijui Roizmanui gresia baudžiamoji byla ir jis negali naudotis internetu. Tačiau Jašinas nesigaili pasilikęs Rusijoje, kad pasmerktų ir protestuotų prieš karą, ir nusprendė eiti į kalėjimą neprarasdamas savo orumo. Vilties Rusijos dar yra, nors ir mažokai.