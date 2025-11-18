 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Priimtas sprendimas: Lietuva privalo turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą

2025-11-18 12:15 / šaltinis: ELTA
Valstybės gynimo taryba (VGT) antradienį nusprendė, kad Lietuva privalo turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Pasak jo, į šią sistemą būtų įtrauktos Lietuvos kariuomenė (LK), Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) bei Viešojo saugumo tarnyba (VST). 

Deividas Matulionis. ELTA / Josvydas Elinskas

0

„Priimtas konkretus sprendimas, kad mes turime turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, kurioje dalyvauja trys institucijos: Lietuvos kariuomenė, Sienos apsaugos tarnyba ir Viešojo saugumo tarnyba“, – po VGT posėdžio sakė prezidento patarėjas Deividas Matulionis. 

„Ir atitinkamai reikalingos priemonės tiek detekcijai, tiek perspėjimui, tiek atitinkamai bepiločių orlaivių ir (…) meteorologinių balionų neutralizavimui. Taip pat buvo pabrėžta, kad tie įsigijimai bus daromi iš numatytų asignavimų (…). Kadangi kalba eina apie oro gynybą, (tai – ELTA) galėtų būti finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijos (KAM) asignavimų“, – kalbėjo prezidento patarėjas. 

Kaip skelbta anksčiau, antradienį prezidentas sušaukė VGT posėdį, kurio metu buvo apžvelgta bendra regiono saugumo situacija ir Baltarusijos pradėtos hibridinės atakos grėsmė šalies civilinei aviacijai. 

Taip pat aptartos integruotos oro erdvės gynybos, kovos prieš bepiločius orlaivius galimybės, išklausyti siūlymai dėl naujų karinių poligonų. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog pastarieji PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d. 

