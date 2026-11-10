Prezidentūros reakcija po Taivano pozicijos atstovybės klausimu: „Čia taktinių veiksmų klausimas“

Taip jis reagavo į naujausią Taivano užsienio reikalų ministerijos pareigūnų pareiškimą, kad neketinama keisti Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimo.
„Aš kažkaip norėčiau, kad būtų labiau subalansuotas Taivano atsakas į tą mūsų veiksmą. Iš tikrųjų (Lietuvos – BNS) Užsienio reikalų ministerija stengiasi klausimą išspręsti ne santykių su Taivanu sąskaita ir tikiuosi, kad tai bus padaryta“, – Žinių radijui antradienį sakė D. Matulionis.
„Čia taktinių veiksmų klausimas, kaip tas bus padaryta“, – pridūrė jis.
Diskusijos dėl Taivaniečių atstovybės
Diskusijos dėl santykių su Taivanu vėl kilo naujienų portalui „Delfi“ pirmadienį pranešus, kad Lietuva rugsėjį pasiūlė Taivanui keisti atstovybės Lietuvoje pavadinimą mainais į kelis dvišalius ekonominius susitarimus ir specialiojo pasiuntinio Taivanui pareigybės įsteigimą Užsienio reikalų ministerijoje.
Tai daroma Lietuvos vyriausybei siekiant atkurti diplomatinius santykius su Kinija, kuri Taivaniečių atstovybės Lietuvoje pavadinimą laiko Vilniaus pagalba Taivanui įtvirtinant valstybingumą.
„Šioje vietoje, manau, su Taivanu dar turėsime nemažai įvairiausių kontaktų, ir su Kinija taip pat“, – kalbėjo D. Matulionis.
„Tikiuosi, kad šiais metais pavyks išspręsti šitą klausimą“, – pridūrė jis.
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