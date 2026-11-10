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Taivanas atsakė, ar planuoja keisti atstovybės Lietuvoje pavadinimą

2026-11-10 07:48 / šaltinis: BNS
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2026-11-10 07:48
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Taivano užsienio reikalų ministerija antradienį pranešė, kad neketina keisti atstovybės Lietuvoje pavadinimo, o žiniasklaidos pranešimai šia tema kenkia Vilniaus ir Taipėjaus santykiams.

Taivaniečių atstovybė (Lukas Balandis/BNS)

Taivano užsienio reikalų ministerija antradienį pranešė, kad neketina keisti atstovybės Lietuvoje pavadinimo, o žiniasklaidos pranešimai šia tema kenkia Vilniaus ir Taipėjaus santykiams.

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„Šiuo metu nėra jokių planų keisti pavadinimą“, – žurnalistams Taipėjuje sakė užsienio reikalų viceministras Chen Ming-chi.

Taip jis kalbėjo portalui „Delfi“ pirmadienį paskelbus, kad diplomatinio atstovavimo su Kinija atkūrimo siekianti Lietuva rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą.

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Chen Ming-chi teigė, kad gandų nekomentuos, ypač spėjimų, paremtų melagingomis žiniomis, nes jie kenkia Lietuvos ir Taivano ryšiams.

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Visgi jis tiesiogiai neatsakė, ar „Delfi“ publikaciją laiko melaginga, tik pabrėžė, jog žiniasklaidos pranešimai nebūtinai yra teisingi.

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Pasak Chen Ming-Chi, Taivanas ir Lietuva santykius stiprina abipusės naudos ir bendrų vertybių pagrindu, tuo remiantis ir buvo abipusiai sutarta steigti atstovybes, įskaitant sprendimą dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo.

Ragina demokratinius partnerius laikytis kartu

Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Hsiao Kuang-wei žurnalistams kitame renginyje sakė, kad nuo tada, kai abi šalys įsteigė atstovybes, Taivano ir Lietuvos valdžios toliau skatina esminį bendradarbiavimą tokiose srityse kaip prekyba ir investicijos, pramonė ir technologijos, švietimas ir kultūra, humanitarinė pagalba, remiasi abipusės pagarbos, atvirumo ir skaidrumo bei abipusės naudos principais ir pasiekia konkrečių rezultatų.

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„Tikiu, kad visi mato apčiuopiamus Taivano ir Lietuvos bendradarbiavimo rezultatus“, – kalbėjo Hsiao Kuang-wei.

Jis pareiškė, kad abi pusės taip pat bendradarbiauja padėdamos Ukrainai, parodydamos, kaip priešakinėse linijose esančios demokratinės valstybės kartu gina demokratines ir laisvas vertybes bei įsipareigojimus autoritarinių valstybių plėtros ir keliamų grėsmių akivaizdoje.

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„Demokratiniai partneriai turi tvirtai laikytis bendrų įsitikinimų ir principų, palaikyti vieni kitus ir kartu atremti autoritarinių šalių spaudimą bei iššūkius“, – sakė Taivano pareigūnas.

Lietuvos prezidentas anksčiau pirmadienį sakė, kad minimi pokalbiai su Taivanu dėl atstovybės pavadinimo keitimo su juo derinti.

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Pasiūlymą keisti atstovybės pavadinimą Taivanui pateikė Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Atvyks Kinijos diplomatai

Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą turėtų atvykti Kinijos diplomatai, kurie planuoja susitikti su URM atstovais ir Seimo narių grupe, siekiančia normalizuoti diplomatinius santykius su Pekinu.

Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilniuje buvo atidaryta Taivaniečių atstovybė. Kitose šalyse tokios atstovybės veikia Taipėjaus pavadinimu, o Kinija griežtai smerkia bet kokias Taivano valstybingumo apraiškas.

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Reaguodama į šį sprendimą, Kinija vienašališkai sumažino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio.

Savo ruožtu Lietuva atsisakė išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, todėl nuo praėjusių metų gegužės šalyje neliko nė vieno Kinijos diplomato.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad tikisi iki metų pabaigos pasiekti proveržį derybose su Kinija. Siekį atkurti diplomatinį atstovavimą jo Vyriausybė yra įtraukusi į savo programą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos spalį atliktoje apžvalgoje, kurią turi BNS, konstatuojama, kad Taivaniečių atstovybės atidarymas reikšmingo proveržio Lietuvos prekių eksporte į Taivaną nepadarė.

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