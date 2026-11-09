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Kilus audrai dėl dėl Taivaniečių atstovybės pavadinimo – Nausėdos atsakas: „padarėme didžiulį emocijų laužą“

2026-11-09 16:12 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 16:12
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad diskutuojant apie galimą Užsienio reikalų ministerijos (URM) spaudimą Taivaniečių atstovybei Vilniuje keisti pavadinimą, buvo „eilinį kartą padarytas didžiulis emocijų laužas lygioje vietoje“.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (10)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad diskutuojant apie galimą Užsienio reikalų ministerijos (URM) spaudimą Taivaniečių atstovybei Vilniuje keisti pavadinimą, buvo „eilinį kartą padarytas didžiulis emocijų laužas lygioje vietoje“.

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„Pirmiausia, mes vėl eilinį kartą padarėme didžiulį emocijų laužą lygioje vietoje. Taivano atstovybės klausimas, taip, yra lingvistinis klausimas, tikėtasi, kad jis suteiks didelių politinių dividendų Lietuvai. Buvo kalbama apie didžiulius dalykus, kurie prasidės 2021 metais. Tai neatsitiko, todėl vienas iš mūsų tikslų yra ne tiktai kalbėti apie atstovybės pavadinimus, bet yra apie priežastis, kodėl to neatsitiko“, – žurnalistams pirmadienį sakė šalies vadovas.

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FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

Budrys atsisakė komentuoti informaciją

„Jeigu pavadinimai būtų svarbus dalykas, tai turbūt Lietuvoje investicijos ir ekonominis bendradarbiavimas būtų aukščiausio lygio. Tačiau mes matome paradoksalius dalykus, kad tos valstybės, kurios turi Taipėjaus atstovybę arba jokios atstovybės, netgi ir taip, puoselėja ir glaudesnius, ir aktyvesnius ekonominius ryšius su Taivanu“, – teigė jis.

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Taip prezidentas kalbėjo portalui „Delfi“ pirmadienį paskelbus, kad diplomatinio atstovavimo su Kinija atkūrimo siekianti URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą.

Savo ruožtu Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie prašymą atstovybei vadino netiksliai pateikta ir atsisakė ją komentuoti.

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