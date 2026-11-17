„Prezidentas yra už tai, kad mes turime riboti migrantų skaičių. Tai jau yra gana aiški problema, kai yra per didelis migrantų skaičius visuomenėje, jis kelia tam tikrų iššūkių. Kokiomis tomis sąlygomis būtų galima sumažinti imigraciją, tai prezidentas ir pats yra teikęs įstatymų iniciatyvas. Ši iniciatyva dėl solidaraus migrantų priėmimo – tai yra vienas iš būdų turėti ne per didelį skaičių migrantų, o kokiomis sąlygomis – čia palikčiau komentuoti vidaus reikalų ministrui“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė G. Nausėdos patarėjas.
Kaip skelbė ELTA, pirmadienį vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pranešė, kad Lietuva kitąmet siūlys ES solidarumo įnašą mokėti finansine forma, neperkeliant migrantų. Šiam ministro pasiūlymui buvo pritarta Vyriausybės Migracijos komisijos posėdyje.
Šiam sprendimui dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.
2026 metams Vyriausybė buvo pasirinkusi taikyti mišrią Lietuvos solidarumo įnašo formą – priimti dalį Lietuvai nustatytų asmenų skaičiaus, o likusią dalį kompensuoti finansiniu įnašu.
Rugsėjį Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vidaus reikalų ministrai kreipėsi į Europos Komisiją (EK) ragindami peržiūrėti vertinimo metodiką dėl solidarumo įnašo dydžio ir joje taip pat naudoti duomenis apie užkardytus neteisėtus sienos kirtimo bandymus.
Naujausiais Migracijos departamento duomenimis galiojančius leidimus gyventi Lietuvoje turi beveik 234 tūkst. asmenų.
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