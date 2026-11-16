Įteikti gynybos pramonės apdovanojimai: štai kam teko metų inovacijos titulas

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) teigimu, šiuose apdovanojimuose įvertinti sektoriaus pasiekimai – nuo apčiuopiamų technologijų ir išaugusių gamybos pajėgumų iki tarptautinių užsakymų bei kariuomenės poreikiams svarbių infrastruktūros projektų.
Nausėda: gynybos pramonės eksportas per trejus metus išaugo 3,5 karto
Apdovanojimų dalyvius pasveikinęs prezidentas Gitanas Nausėda tikino, jog Lietuvos gynybos pramonės eksportas per trejus metus išaugo 3,5 karto. Vienu iš svarbiausių artimiausių metų projektų šalies vadovas įvardijo bendrą bepiločių orlaivių ir kovos su jais sistemų gamybą su Ukraina.
„Viena iš svarbiausių pastarųjų metų pamokų – tai, kad sąjungininkai gali sustiprinti mūsų gynybą, tačiau ją palaikančią pramonę turime sukurti patys“, – pabrėžė G. Nausėda.
LGSPA direktorius Vaidas Sabaliauskas tikino, jog gynybos pramonės pajėgumai visų pirma matuojami tuo, kiek iš tiesų galima pagaminti, kaip greitai pristatyti ir ar sprendimai veikia realiomis sąlygomis.
„Šių metų nugalėtojų rezultatai rodo, kad Lietuvos įmonės jau geba vykdyti tūkstantinius užsakymus, kurti tarptautiniu mastu konkurencingas technologijas ir prisidėti prie sąjungininkų gynybinių pajėgumų“, – sakė jis.
Tuo metu asociacijos valdybos pirmininko Egidijaus Skužinsko teigimu svarbu, kad Lietuvoje kuriamos technologijos bei gaminiai vis plačiau būtų naudojami ir šalies kariuomenėje, saugumo institucijose.
„Metų įmonės“ apdovanojimas skirtas „RSI Europe“, 2026 metais užbaigusiai 9,5 tūkst. „Shpak“ FPV (pirmojo asmens vaizdo principu (angl. first person view) bepiločių sistemų tiekimo programą NATO valstybės užsakovui – didžioji dalis šių sistemų skirta Ukrainos gynybai.
„Metų produktu“ pripažintas „Granta Autonomy“ sukurtas „Night Scout“ – mikroklasės stabilizuotas dieninio ir termovizinio vaizdo modulis žvalgybiniams bepiločiams orlaiviams, parduotas penkiose užsienio rinkose.
„Metų inovacijos“ apdovanojimą pelnė „Astrolight“ lazerinio duomenų perdavimo sistema „ATLAS-1“, šiemet sėkmingai išbandyta orbitoje – lietuviškas optinis terminalas, įrengtas palydove „ERMIS-3“, užmezgė maždaug 1 Gbps spartos lazerinį ryšį su Graikijoje sumontuota antžemine įranga.
„Metų proveržio“ apdovanojimą pelnė „Vytis Tech“, sukūrusi bepiločių orlaivių perėmėją „DEFENDER“, tapusį antidroninės sistemos „Sky Viper Wall“ dalimi – spalį „Vanago“ bandymų poligone pademonstruotas automatizuotas oro taikinių perėmimas.
„Metų eksporto“ apdovanojimas atiteko „NT Service“ už elektroninės kovos ir apsaugos nuo bepiločių orlaivių sprendimų eksporto plėtrą bei išplėstą tarptautinių gynybos užsakymų apimtį.
„Metų viešojo saugumo sprendimu“ išrinktas „Hnit-Baltic“ sukurtas interaktyvių teisės pažeidimų ir eismo įvykių žemėlapių bei duomenų analizės sprendimas, padedantis pareigūnams tiksliau planuoti prevencines priemones.
„Metų viešojo sektoriaus partnere“ pripažinta Lietuvos kariuomenė – už bendradarbiavimą su gynybos technologijų kūrėjais, „Vanago“ bandymų poligono įsteigimą ir indėlį į tarptautinį gynybos pramonės renginį DAIMEX.
„Metų infrastruktūros ir karinio mobilumo projekto“ apdovanojimas skirtas „EIKA Construction“ už Rūdninkuose pastatytus Vokietijos brigados kariams skirtus gyvenamuosius korpusus.
„Metų gynybos ir saugumo pramonės lyderio“ apdovanojimas už aukščiausio lygmens paramą sektoriaus plėtrai ir tarptautinio renginio DAIMEX globą skirtas prezidentui Gitanui Nausėdai.
Nominacijas devynioms kategorijoms teikė sektoriaus įmonės, pateikdamos argumentuotas kandidatūras. Laimėtojus balsavimu išrinko LGSPA valdyba.
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