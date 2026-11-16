Gitanui Nausėdai – džiugi žinia

„Jūsų palaikymas suteikia dar daugiau ryžto tęsti pradėtus darbus vardan saugios ir stiprios Lietuvos. Tikrieji lyderiai šioje salėje esate Jūs: nenuilstamai dirbantys Tėvynės labui, kuriantys sprendimus rytojaus iššūkiams ir drąsiai einantys į naujas rinkas“, – sakė šalies vadovas.
Sveikindamas visus renginio dalyvius ir laureatus, Prezidentas pabrėžė, kad Lietuva pastaruoju metu daro viską, kad būtų saugesnė nei bet kada anksčiau. Kasmet skirdama gynybos finansavimui mažiausiai 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), priimdama sąjungininkų karius iš JAV, Vokietijos ir kitų šalių, taip pat reikšmingai plėsdama gynybos pramonės pajėgumus, valstybė prisitaiko prie laikmečio reikalavimų ir ieško naujų galimybių, rašo lrp.lt.
„Gynybos industrijos eksportas per trejus metus išaugo 3,5 karto. Ir tai yra didelis visų Jūsų nuopelnas. Esate greiti, lankstūs ir išmanūs. Kai kur net konkuruojate su milžinais. Kartu su Ukraina kuriate inovatyvius sprendimus laisvajam pasauliui“, – šalies vadovas sakė LGSPA apdovanojimų dalyviams – šalies gynybos pramonės kūrėjams.
Prezidentas pabrėžė, kad bendras darbas plečia Lietuvos gynybos ekosistemą ir leidžia pritraukti vis daugiau užsienio kapitalo. Reikšmingą postūmį suteikė ir nacionalinio plėtros banko ILTE įkūrimas. Įgyvendinant Prezidento G. Nausėdos susitarimą su Ukrainos Prezidentu Volodymyru Zelenskiu dėl bendros bepiločių orlaivių ir kovos su jais sistemų gamybos Lietuvoje, šalis įsipareigojo pirmaisiais metais šiam tikslui skirti 200 mln. eurų, o iki 2030-ųjų – ne mažiau kaip 800 mln. eurų.
„Viena svarbiausių pastarųjų metų pamokų – tai, kad sąjungininkai gali sustiprinti mūsų gynybą, tačiau ją palaikančią pramonę turime sukurti patys. Todėl šiandien dėkoju visiems, kas bendromis jėgomis kuriate ir stiprinate Lietuvos gynybos pramonę, ir sveikinu apdovanojimų laureatus. Esate neatsiejama Lietuvos saugumo architektūros dalis“, – sakė šalis vadovas.
Prezidentas atskirai padėkojo Lietuvos gynybos pramonės partneriams iš užsienio, kurie su savimi atsineša kapitalą, technologijas ir pasitikėjimą.
„Dėkoju Jums už tai, kad investuojate į Lietuvą ir visų mūsų saugumą. Didžiuojamės, kad esate mūsų partneriai“, – sakė Prezidentas.
LGSPA apdovanojimai rengiami jau ketvirtą kartą. Renginyje pagerbiamos nusipelniusios gynybos pramonės įmonės ir sektoriui nusipelnę lyderiai. Šalies vadovui įteiktas „Gynybos ir saugumo pramonės lyderio“ apdovanojimas.