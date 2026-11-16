TV3 Žinios. Estija uždaro sieną su Rusija; JAV kariai Lietuvoje; Mokytojų streikas

Dalyje šalies mokyklų pamokos nevyko – mokytojai pradėjo neterminuotą streiką. Anot Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos, streikuoja apie 4 tūkst. mokytojų iš 220 mokyklų. Mokytojai reikalauja atlyginimus didinti 10 proc., o ne 7,5 proc., kaip siūlo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Lietuva oficialiai pasitiko sugrįžusius Amerikos karius su tankais ir sunkia technika. Po pertraukos, kai mūsų šalyje buvo likę vos 100 amerikiečių karių, šiandien jų vėl yra apie tūkstantį. Ar ši 9 mėnesių rotacija automatiškai bus pratęsta ir kitais metais, mūsų šalies vadovai nežino, tačiau puoselėja viltis kada nors susitarti ir dėl nuolatinės JAV karių bazės Lietuvoje. Toks sąjungininkų karių buvimas mūsų šalyje erzina ir Kremlių. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad taip yra todėl, jog rusai bijojo, bijo ir bijos Amerikos karinės galios.
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