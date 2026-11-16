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Nausėda atsakė, ar iki metų pabaigos įmanoma susitarti dėl diplomatinio atstovavimo su Kinija

2026-11-16 12:27 / šaltinis: BNS
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2026-11-16 12:27
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sutarti su Pekinu dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo iki metų galo yra realu.

Lietuvos ir Kinijos vėliavos (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (16)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sutarti su Pekinu dėl diplomatinio atstovavimo atkūrimo iki metų galo yra realu.

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Pasak jo, praėjusią savaitę Lietuvos ir Kinijos delegacijų susitikimas Užsienio reikalų ministerijoje (URM) sudarė aiškesnį pagrindą tolesniems sprendimams.

„Manau, kad štai šitas derybinis susitikimas su Užsienio reikalų ministerijos atstovais išaiškino labiau pozicijas ir manau, kad dabar tiesiog aiškesnės visos aplinkybės, kurių pagrindu reikės priimti sprendimus“, – žurnalistams pirmadienį sakė šalies vadovas.

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„Jeigu dedamos pastangos – yra realu (atkurti diplomatinį atstovavimą – BNS). Pastangos dedamos. Vyriausybė įgyvendina tas nuostatas, kurios yra išdėstytos jos programoje – normalizuoti santykius su Kinija. Todėl tikiuosi, kad veiksmai bus nuoseklūs ir veiksmai duos rezultatų“, – pridūrė jis.

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Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę URM atstovai su Vilniuje viešinčia Kinijos delegacija aptarė galimybes atkurti diplomatinį atstovavimą. Šalys sutarė tęsti konsultacijas, tačiau susitikimo detalių nekomentavo.

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Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo 2021 metais Vilniuje atidarius Taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės vadinamos Taipėjaus vardu.

Dėl to Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno šios valstybės diplomato.

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Praėjusią savaitę naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei prašymą pakeisti jos pavadinimą, mainais siūlydama keletą dvišalių ekonominių susitarimų ir specialaus pasiuntinio Taivanui pareigybę ministerijoje.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad pokalbiai šia tema vyko, tačiau ne ultimatumų kalba.

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