„Nemuno aušra“ teismui apskundė VRK sprendimą už pakartotinį pažeidimą atimti dvi valstybės dotacijas

„Partijos vertinimu, toks sprendimas kelia rimtų abejonių dėl taikomų sankcijų proporcingumo, VRK nešališkumo ir vienodų politinės konkurencijos sąlygų užtikrinimo“, – teigiama pirmadienį išplatintame „aušriečių“ pranešime.
„Partija kelia principinį klausimą – kodėl už korupcinius nusikaltimus nuteistoms politinėms partijoms skirtos piniginės baudos yra mažesnės nei finansinės pasekmės, kurios „Nemuno aušrai“ kilo dėl VRK nustatytų rinkimų finansavimo ir apskaitos taisyklių pažeidimų?“ – rašoma „Nemuno aušros“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Ši politinė jėga 2026 metais iš viso negavo beveik 485 tūkst. eurų valstybės finansavimo. Taip pat nuspręsta „Nemuno aušrai“ neskirti lėšų ir kitų metų pavasarį už 2027 metų pirmąjį pusmetį. Tokį VRK sprendimą nulėmė „Nemuno aušros“ padaryti pasikartojantys pažeidimai.
„Susidaro absurdiška situacija. Už politinę korupciją politinėms partijoms skirtos mažesnės baudos, nei mūsų partijai tenkančios finansinės pasekmės dėl VRK sprendimų. Tai kokią žinią siunčiame visuomenei? Kad už rimtus korupcinius nusikaltimus gali būti finansiškai nubaustas švelniau nei už rinkimų finansavimo tvarkos pažeidimus? Mano vertinimu, tokia situacija kelia rimtų klausimų dėl proporcingumo ir galimo politinio susidorojimo“, – teigė „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Anot jo, niekas neginčija būtinybės užtikrinti skaidrų politinių kampanijų finansavimą, tačiau valstybės institucijų taikomos priemonės turi būti pagrįstos, proporcingos ir atitikti teisės viršenybės principus.
„Nemuno aušros“ teigimu, valstybės finansavimo sustabdymas turi tiesioginį poveikį politinės organizacijos galimybėms vykdyti veiklą, atstovauti rinkėjams ir konkuruoti su kitomis politinėmis jėgomis.
Pasak partijos, valstybės biudžeto dotacijos politinėms partijoms apskaičiuojamos atsižvelgiant į rinkimuose gautą rinkėjų palaikymą.
„Tai nėra savavališkai skiriama privilegija, o įstatymu nustatytos politinių partijų finansavimo sistemos dalis“, – teigiama pranešime.
„Aušriečių“ vertinimu, valstybės institucijų sprendimai neturi sudaryti situacijos, kai vienos politinės jėgos galimybės dalyvauti demokratinėje konkurencijoje tampa neproporcingai apribotos.
VRK valstybės dotacijas politinėms partijoms skirsto du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15-osios ir iki lapkričio 15 dienos.
Kaip rašė BNS, pirmą sprendimą dėl valstybės dotacijos neskyrimo „aušriečiams“ VRK priėmė balandžio mėnesį, dėl to partija negavo beveik 242 tūkst. eurų. Mat kovo mėnesį Rinkimų komisija buvo pripažinusi, jog „Nemuno aušra“ padarė šiurkštų pažeidimą iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius, nes valstybės biudžeto pinigus naudojo ne pagal paskirtį.
Partijai apskundus šį sprendimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas birželio mėnesį konstatavo, jog VRK pagrįstai nusprendė, kad „Nemuno aušra“ padarė šiurkštų finansinį pažeidimą.
Rugpjūčio 20 dieną pripažinta, kad „Nemuno aušra“ ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo, nes jai naudojo ir juridinių asmenų lėšas. Įstatymas draudžia tai daryti.
Dėl šio šiurkštaus pažeidimo „aušriečiai“ negavo 243 tūkst. eurų. Be to, VRK nutarė neskirti ir pirmojo pusmečio dotacijos 2027 metais.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.