Rinkimų rezultatai atskleidė kartų skirtumus: jaunuoliai balsuoti beveik nėjo

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, aktyviausiai balsavo 75 metų ir vyresni rinkėjai – jų aktyvumas siekė 52,93 proc. Tuo metu didžiausią rinkėjų sąrašo dalį sudarė 65–74 metų asmenys –23,12 proc.
Aktyviau rinkdamos Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje balsavo moterys. Iš visų balsavusių rinkėjų, moterų atvyko 60,8 proc., o vyrų – 39,2 proc.
Aktyviausiai rinkimų pirmajame ture rinkdami Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje balsavo Rimšės (40,41 proc.), Dūkšto (39,49 proc.) ir Tverečiaus (37,93 proc.) rinkimų apylinkių rinkėjai.
Pasyviausiai šiuose rinkimuose savo pilietinę valią reiškė rinkėjai, priskirti Auksinio gaidelio (22,7 proc.), Didžiasalio (26,1 proc.) ir Gerosios Vilties (26,9 proc.) rinkimų apylinkėms.
Seimo narį rinko kiek daugiau nei 12 proc. jaunuolių
Mažiausiai aktyvi pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose buvo 18–29 metų amžiaus rinkėjų grupė.
VRK duomenimis, iš 3,1 tūkst. šios amžiaus grupės rinkėjų balsuoti atvyko 379, arba 12,04 proc.
Šios amžiaus grupės merginos balsavo aktyviau nei vaikinai. Pilietinę valią išreiškė 193 iš 1 411 merginų ir 186 iš 1 737 vaikinų. Tai atitinkamai sudaro 13,68 proc. ir 10,71 proc.
Aktyviau jaunimas balsavo Ignalinos rajono savivaldybėje esančiose rinkimų apylinkėse – čia savo balsą atidavė 12,8 proc. jaunuolių.
Kaip skelbta, nė vienas iš vienuolikos pirmajame rinkimų ture dalyvavusių kandidatų nesurinko Rinkimų kodekse nustatytos balsų daugumos, todėl bus organizuojamas pakartotinis balsavimas.
Į antrąjį turą pateko „valstiečių“ kandidatas Gintautas Kindurys ir liberalė Mėta Paulauskė.
Išankstinio antrojo turo balsavimas Nalšios šiaurinės apygardos savivaldybių pastatuose vyks lapkričio 17–19 dienomis nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro.
Lapkričio 18–20 dienomis bus balsuoti bus galima specialiuosiuose punktuose, o lapkričio 20–21 dienomis rinkimų komisijų nariai organizuos balsavimą rinkėjų namuose.
Lapkričio 22 dieną rinkėjai bus laukiami bet kurioje iš 27 rinkimų apylinkių. Atiduoti savo balsą už pasirinktą kandidatą bus galima nuo 7 iki 20 val.
Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
Birželio pradžioje VRK panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai.
ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.
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