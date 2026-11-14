Žmonėms su negalia siūloma svarbi naujovė

Tai numatančias Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisas praėjusį antradienį parlamentarams pateikė „Nemuno aušros“ frakcijos narys Martynas Gedvilas.
„Siūlau užtikrinti rezervuotą automobilio stovėjimo vietą prie namų žmonėms, kurių judėjimo galimybės dėl negalios yra itin ribotos. Šiandien automobilio statymo kortelė negarantuoja, kad grįžęs namo žmogus ras laisvą jam prieinamą vietą. Negalinčiam savarankiškai judėti žmogui papildomas atstumas iki namų gali tapti sunkiai įveikiama kliūtimi“, – pristatydamas projektą Seimo salėje sakė M. Gedvilas.
Jei Seimas pritartų, asmeniui, kuriam nustatytas iki 25 procentų dalyvumo lygis ir kuris dėl negalios negali savarankiškai judėti arba tokia galimybė yra labai ribota, jo arba jo atstovo prašymu prie gyvenamosios vietos privalės būti įrengta rezervuota automobilio stovėjimo vieta.
Įstatymo projektu taip pat siekiama užtikrinti, kad tokia rezervuota vieta būtų realiai prieinama tik teisę į ją turinčiam žmogui. Todėl siūloma numatyti, kad ji turėtų būti apsaugota fizine ar kita technine priemone, užtikrinančia, kad ja negalėtų naudotis teisės į šią vietą neturintys gyventojai.
„Fizinis barjeras gali būti elektroninis, bet, aišku, būtų sprendžiama, kaip tai padaryti. Manau, kad problema yra rimta, ją reikėtų spręsti, o būtent kokį barjerą įrengti, aptartume komitetuose“, – sakė M. Gedvilas.
Įstatymo pataisos numato, kad rezervuotos automobilio stovėjimo vietos įrengimo, naudojimo, finansavimo ir panaikinimo tvarką, taip pat reikalavimus fizinėms ar kitoms techninėms jos apsaugos priemonėms nustatytų socialinės apsaugos ir darbo ministras ar jo įgaliotos įstaigos vadovas.
Tikimasi, kad priėmus įstatymo pakeitimus, pagerės sunkiausią judėjimo negalią turinčių asmenų galimybės savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, bus užtikrintas patogesnis ir saugesnis jų patekimas į gyvenamąją vietą.
Seimui pritarus įstatymo pataisoms po pateikimo bendru sutarimu, į plenarinę jos turėtų sugrįžti kitų metų sausio mėnesį. Prieš tai projektą svarstys Seimo Socialinių reikalų ir darbo, Žmogaus teisių komitetai bei Asmenų su negalia teisių komisija.
Šiuo metu Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatyme yra nurodytos asmenų grupės, turinčios teisę gauti asmens su negalia automobilio statymo kortelę. Tačiau įstatyme nėra nustatyta pareiga prie jų namų įrengti individualią rezervuotą automobilio stovėjimo vietą, kuri būtų apsaugota fizinėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis.
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