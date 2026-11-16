Nausėda: Rusijos siūlymai dėl karo Ukrainoje nepriimtini, Lietuva buvo, yra ir bus NATO

„Šiandien būtų neprasminga pradėti rimtai svarstyti Rusijos pasiūlymus, kadangi, pirma – jie nėra nuoširdūs, Rusija nėra pasirengusi jokioms taikos deryboms ir, veikiausia, artimiausią žiemą tokio pasirengimo ir nedemonstruos“, – žurnalistams pirmadienį sakė G. Nausėda.
„Bet ką ji nori padaryti, tai primesti mums kažkokius svarstymus apie kažkokias saugumo architektūras Europoje, ir tai yra visiškai nepriimtina. Rusija nepadarė nė mažiausio žingsnio, kad sumažintų įtampą regione, kad pabaigtų karą Ukrainoje, tačiau tuo pat metu nori neįgyvendinamų dalykų“, – kalbėjo prezidentas.
Jis patikino, kad „Lietuva buvo, yra ir bus NATO narė“ bei „bendradarbiaus ateityje su NATO sąjungininkais“.
Taip G. Nausėda kalbėjo po to, kai Rusijos vadovas Vladimiras Putinas po JAV tarpininkaujamų Maskvos ir Kyjivo derybų Abu Dabyje pakartojo seniai reiškiamą prieštaravimą bet kokiam užsienio taikos palaikymo pajėgų dislokavimui Ukrainoje.
V. Putinas teigė, kad Maskva bet kokį tokį dislokavimą laikytų „teisėtu taikiniu“ ir tai reikštų „karo tęsimą“.
Europos šalis sukrėtė Rusijos siekis peržiūrėti viso žemyno saugumo architektūrą, o JAV taip pat siūlo naują modelį. Tai vertinama kaip užuomina į senus Maskvos reikalavimus nustumti NATO karinį aljansą Rytų Europoje ir nutraukti Vakarų karinę paramą Kyjivui.
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