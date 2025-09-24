Prezidentas patvirtino Vaidos Aleknavičienės atsistatydinimą iš kultūros ministrės pareigų

Valstybės vadovas pasirašė tą numatantį dekretą.
Ji pasitraukė taip ir nepradėjusi eiti ministrės pareigų, nes valdančiosios koalicijos partneriai susikeitė atsakomybės sritimis.
„Nemuno aušrai“ atsisakius į energetikos ministrus teikti prezidento pageidaujamą nepartinį Žygimantą Vaičiūną, Lietuvos socialdemokratų partija iš „aušriečių“ perėmė Energetikos ministeriją manais pasiūlydama Kultūros ministeriją.
„Nemuno aušra“ savo ruožtu į kultūros ministrus pateikė partijos nario Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą.
Dėl politiko tinkamumo eiti pareigas spręs prezidentas G. Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė šią kandidatūrą jau palaimino pateikdama kandidatą jam.
Be to, paaiškėjo, kad kandidatas yra susijęs giminystės ryšiais su „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio šeima. I. Adomavičiaus žmona yra R. Žemaitaičio brolienės sesuo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!