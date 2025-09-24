Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentas patvirtino Vaidos Aleknavičienės atsistatydinimą iš kultūros ministrės pareigų

2025-09-24 14:51 / šaltinis: BNS
2025-09-24 14:51

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį patvirtino paskirtosios kultūros ministrės socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės atsistatydinimą.

Vaida Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį patvirtino paskirtosios kultūros ministrės socialdemokratės Vaidos Aleknavičienės atsistatydinimą.

0

Valstybės vadovas pasirašė tą numatantį dekretą.

Ji pasitraukė taip ir nepradėjusi eiti ministrės pareigų, nes valdančiosios koalicijos partneriai susikeitė atsakomybės sritimis.

Nemuno aušrai“ atsisakius į energetikos ministrus teikti prezidento pageidaujamą nepartinį Žygimantą Vaičiūną, Lietuvos socialdemokratų partija iš „aušriečių“ perėmė Energetikos ministeriją manais pasiūlydama Kultūros ministeriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nemuno aušra“ savo ruožtu į kultūros ministrus pateikė partijos nario Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą.

Dėl politiko tinkamumo eiti pareigas spręs prezidentas G. Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė šią kandidatūrą jau palaimino pateikdama kandidatą jam.

Be to, paaiškėjo, kad kandidatas yra susijęs giminystės ryšiais su „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio šeima. I. Adomavičiaus žmona yra R. Žemaitaičio brolienės sesuo.

