  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Birutis: kultūra yra nuvertinta kaip šiukšlė

2025-09-24 12:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 12:26

Laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis sako, jog šiuo metu kultūra yra vertinama kaip šiukšlė. Tiesa, socialdemokratas leidžia suprasti, jog dėl to kaltas ne kritikos iš kultūros bendruomenės sulaukęs kandidatas į ministrus Ignotas Adomavičius, o šalies prezidentas Gitanas Nausėda

Šarūnas Birutis (nuotr. Elta)

3

„Nuo pat pradžių kultūra yra nuvertinta kaip (…) šiukšlė“, – žurnalistams trečiadienį sakė Š. Birutis. 

„Jis (I. Adomavičius – ELTA), žmogus, sugeba tiek, kiek sugeba, įvairių žmonių turime Lietuvoje ir, manau, tyčiotis nereiktų. Čia yra kalti visai kiti žmonės, kurie kultūrą į tokią vietą pastatė nuo pat pradžių“, – pridūrė jis. 

Paklaustas, kas yra tie žmonės, laikinasis ministras leidžia suprasti, jog kalba apie prezidentą Gitaną Nausėdą, kritikavusį jį, kaip Kultūros ministerijos vadovą. 

„(Tas – ELTA), kas pradėjo, ir iš ko bent aš atsakymo neturiu, kuo Kultūros ministerija blogai dirbo“, – paprašytas patikslinti, ką turi omenyje, sakė Š. Birutis. 

Kaip skelbta anksčiau, kandidatu į kultūros ministrus teikiamas I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.

Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada pateikti artimiausiu metu. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

