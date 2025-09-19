Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šešiems nusipelniusiems kultūrininkams Šarūnas Birutis įteikė garbės ženklus

2025-09-19 10:52 / šaltinis: BNS
2025-09-19 10:52

Šešiems Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis įteikė garbės ženklus „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Šarūnas Birutis (nuotr. Elta)

Šešiems Lietuvos kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis įteikė garbės ženklus „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

REKLAMA
1

Kaip penktadienį pranešė Kultūros ministerija, operos solistui Kostui Smoriginui apdovanojimas skirtas už išskirtinį profesinį meistriškumą, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, nuopelnus šalies muzikos scenai, aktyvią koncertinę ir pedagoginę veiklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kadenciją baigusi Lietuvos kultūros atašė Prancūzijoje Austė Zdančiūtė garbės ženklu apdovanota už kūrybingumą, atkaklumą ir tarpkultūrinę komunikaciją stiprinant Lietuvos ir Prancūzijos ryšius, indėlį į pernykštį Lietuvos sezoną Prancūzijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos audiosensorinės bibliotekos direktorei Ingai Davidonienei apdovanojimas įteiktas už inovatyvius bibliotekos pastato sprendimus jį pritaikant neįgaliesiems, įtraukios leidybos sektoriaus plėtrą, iniciatyvas aprūpinant leidiniais ukrainiečius karo pabėgėlius, manifesto „Biblioteka visiems“ įgyvendinimą ir sklaidą.

REKLAMA

Garbės ženklas taip pat įteiktas įstaigos „Architektūra ir paveldas“ vadovui Petrui Gaidamavičiui bei „Art Deco muziejus“ direktoriui Karoliui Baniui už išskirtines asmenines iniciatyvas saugant, įveiklinant ir tvariai naudojant Lietuvos kultūros paveldą.

Bendrovės „Automuziejus“ direktoriui Povilui Eitučiui apdovanojimas įteiktas už išskirtinę privačią iniciatyvą, skirtą technikos paveldui išsaugoti, kultūrinei atminčiai Lietuvoje stiprinti.

REKLAMA
REKLAMA

„Kiekvienas laureatas yra savo srities šviesulys, kurio veikla įkvepia ir garsina Lietuvos vardą pasaulyje. Jūsų talentas, kūrybiškumas, asmeninės iniciatyvos ir pasiekimai yra geriausias pavyzdys, kaip vieno žmogaus ar komandos atsidavimas gali virsti dideliais ir reikšmingais darbais visai šaliai“, – pranešime cituojamas Š. Birutis.

Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skiriamas už dešimties pastarųjų metų veiklą kultūros ir meno srityje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų