Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Birutis su profsąjungomis sutarė gerinti darbuotojų darbo sąlygas

2025-09-09 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-09 14:46

Laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis su profsąjungomis pasirašė kolektyvinę sutartį, numatančią gerinti kultūros sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir didinti jų atlyginimus, pranešė Kultūros ministerija.

Šarūnas Birutis (nuotr. Elta)

Laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis su profsąjungomis pasirašė kolektyvinę sutartį, numatančią gerinti kultūros sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir didinti jų atlyginimus, pranešė Kultūros ministerija.

REKLAMA
1

Anot jos, pakeitimais susitarta atnaujinti ir papildyti kultūros įstaigų, kurių profesinių sąjungų nariams taikoma sutartis, sąrašą, o sutarties galiojimą pratęsti iki kitų metų gruodžio 31 dienos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Socialinis dialogas yra gyvybiškai svarbus mūsų sektoriui. Džiaugiuosi, kad konstruktyvių derybų keliu radome sprendimus, kurie užtikrina stabilumą ir aiškumą ilgesniam laikotarpiui. Išplėstas įstaigų sąrašas reiškia, kad papildomos garantijos pasieks dar daugiau kultūros darbuotojų“, – pranešime teigė laikinasis kultūros ministras Šarūnas Birutis.

REKLAMA
REKLAMA

Susitarimas pasirašytas su Lietuvos kultūros darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesine sąjunga, Lietuvos kultūros darbuotojų profsąjungų federacija ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesine sąjunga. 

Šios organizacijos vienija 130 kultūros įstaigų visoje Lietuvoje, tarp jų – nacionaliniai, valstybiniai ir savivaldybių teatrai, muziejai, bibliotekos bei kultūros centrai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų