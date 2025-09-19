Kalendorius
Prezidentas apdovanos 36 žydų gelbėtojus

Prezidentas apdovanos 36 žydų gelbėtojus

2025-09-19 06:11 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 06:11

Prezidentas Gitanas Nausėda Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi penktadienį apdovanos 36 žmones, Antrojo pasaulinio karo metais žydus gelbėjusius nuo nacių genocido.

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi penktadienį apdovanos 36 žmones, Antrojo pasaulinio karo metais žydus gelbėjusius nuo nacių genocido.

1

Tai numato ketvirtadienį šalies vadovo pasirašytas dekretas.

Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga bus apdovanoti Tadeuszas, Antonina ir Teresa Czezowskiai, Antanas Čijunskis ir Ona Čijunskienė, Matilda Dobilaitė, Aleksandra Drzewiecka, Anastasiją Dauguvietytė ir Darija Dauguvietytė, Andrey Hanfmanas, Zenonas Karečka, Janina Regina Kremerienė, Eleną Dauguvietytė, Aleksas Labanauskas, Zofija Labanauskienė, Stasė Liškienė, Stasys Liškus, Stefanija Pališkienė, Kazimieras Pališkis ir jų sūnus Kazimieras, Antanas ir Ona Paulauskai, Gabrielė Prakelienė, Vladislavas Raubas, Izabėlė ir Henrikas Raubo, Anelė Skirvainytė, Marija Stančikaitė, Teklė Stančikienė, Valerija Stanevičienė, Genovaitė Šukienė, Domicelė Valatkevičienė, Jonas Valatkevičius, Ksavera Žilinskienė, Jurgis Žilinskas, Mykolas Žilinskas.

Lietuvos žydų genocido atminimo diena yra minima kiekvienų metų rugsėjo 23 dieną. Tą dieną 1943 metais buvo likviduotas Vilniaus žydų getas.

