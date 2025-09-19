Prezidentas apdovanos 36 žydų gelbėtojus

Tai numato ketvirtadienį šalies vadovo pasirašytas dekretas.
Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga bus apdovanoti Tadeuszas, Antonina ir Teresa Czezowskiai, Antanas Čijunskis ir Ona Čijunskienė, Matilda Dobilaitė, Aleksandra Drzewiecka, Anastasiją Dauguvietytė ir Darija Dauguvietytė, Andrey Hanfmanas, Zenonas Karečka, Janina Regina Kremerienė, Eleną Dauguvietytė, Aleksas Labanauskas, Zofija Labanauskienė, Stasė Liškienė, Stasys Liškus, Stefanija Pališkienė, Kazimieras Pališkis ir jų sūnus Kazimieras, Antanas ir Ona Paulauskai, Gabrielė Prakelienė, Vladislavas Raubas, Izabėlė ir Henrikas Raubo, Anelė Skirvainytė, Marija Stančikaitė, Teklė Stančikienė, Valerija Stanevičienė, Genovaitė Šukienė, Domicelė Valatkevičienė, Jonas Valatkevičius, Ksavera Žilinskienė, Jurgis Žilinskas, Mykolas Žilinskas.
Lietuvos žydų genocido atminimo diena yra minima kiekvienų metų rugsėjo 23 dieną. Tą dieną 1943 metais buvo likviduotas Vilniaus žydų getas.
