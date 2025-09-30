Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė: pirmajame koalicinės tarybos posėdyje aptarti biudžeto ir gynybos klausimai

2025-09-30 16:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 16:42

Antradienį vykusiame pirmajame koalicinės tarybos posėdyje buvo aptarti biudžeto ir gynybos klausimai, sako premjerė Inga Ruginienė. 

Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

0

„Pirmas koalicinės tarybos susitikimas daugiau buvo techninio lygmens. Susitarėme dėl reglamento, dėl susitikimų dažnumo ir tematikos“, – antradienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.

„Pirmi sprendimai – spalio 13 d. rinksimės kalbėti dėl biudžeto, kviesime į svečius finansų ministrą. Kitas susitikimas – kiek vėliau, norime kalbėti apie nacionalinį gynybos susitarimą. Kviesime tiek krašto apsaugos ministrę, tiek finansų ministrą“, – pridūrė ji.

