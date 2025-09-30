Premjerė: pirmajame koalicinės tarybos posėdyje aptarti biudžeto ir gynybos klausimai

„Pirmas koalicinės tarybos susitikimas daugiau buvo techninio lygmens. Susitarėme dėl reglamento, dėl susitikimų dažnumo ir tematikos“, – antradienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Pirmi sprendimai – spalio 13 d. rinksimės kalbėti dėl biudžeto, kviesime į svečius finansų ministrą. Kitas susitikimas – kiek vėliau, norime kalbėti apie nacionalinį gynybos susitarimą. Kviesime tiek krašto apsaugos ministrę, tiek finansų ministrą“, – pridūrė ji.
