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Premjeras apie Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimą: ankstyvas klausimas

2026-11-09 15:29 / šaltinis: BNS
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2026-11-09 15:29
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Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Taivaniečių atstovybės Vilniuje pavadinimo keitimas yra ankstyvas klausimas, kol neįvyko pokalbiai su Kinijos diplomatais.

Mindaugas Sinkevičius pristato 2027 metų valstybės biudžeto prioritetines kryptis (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad Taivaniečių atstovybės Vilniuje pavadinimo keitimas yra ankstyvas klausimas, kol neįvyko pokalbiai su Kinijos diplomatais.

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Vyriausybės vadovo tikinimu, Lietuva yra atvira „gyvam pasikalbėjimui be išankstinių sąlygų“ su Pekino atstovais.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mindaugas Sinkevičius

Sinkevičius: „Ankstyvas dar klausimas“

„Aš kol kas manau, kad ankstyvas dar klausimas, nes pokalbiai dar neįvykę. Bus diplomatinio pobūdžio susitikimai tarp Kinijos Liaudies Respublikos atstovų ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos“, – žurnalistams pirmadienį teigė M. Sinkevičius.

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Taip jis kalbėjo paklaustas, ar, jo vertinimu, Taivaniečių atstovybės pavadinimo keitimas būtų pateisinamas, siekiant Lietuvoje atkurti diplomatinį atstovavimą su Kinija.

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Portalas „Delfi“ pirmadienį paskelbė, kad diplomatinio atstovavimo su Kinija atkūrimo siekianti Užsienio reikalų ministerija (URM) rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei Vilniuje prašymą pakeisti jos pavadinimą.

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Savo ruožtu Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie prašymą atstovybei vadino netiksliai pateikta ir atsisakė ją komentuoti.

Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą turėtų atvykti Kinijos diplomatai, kurie planuoja susitikti su URM atstovais ir Seimo narių grupe, siekiančia normalizuoti diplomatinius santykius su Pekinu.

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„Tą procesą koordinuoja ir derina tą klausimą URM. Tai yra Vyriausybės programos elementas, įsipareigojimas atkurti diplomatinio atstovavimo klausimus, nes diplomatiniai santykiai nenutrūko, bet nutrūkęs diplomatinis atstovavimas“, – dėstė M. Sinkevičius.

„Koks bus pokalbių turinys ir kokie susitarimai, kažkokie tai norai vienos ar kitos pusės, aš kol kas nežinau ir mes neturime kažkokių išankstinių sąlygų, (...) atviri esame pasikalbėjimui gyvam be išankstinių kažkokių sąlygų nei mums, nei kad mes keltume, sakykime, Kinijos Liaudies Respublikai“, – teigė jis.

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