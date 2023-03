Policininkas ir ugniagesiai išgelbėjo Širvintų tvenkinyje įlūžusį vyrą.

Trečiadienio pavakare, 16.33 val., tarnyboms buvo pranešta, kad ties Pakrantės gatve, tvenkinyje įlūžo žmogus.

Atvykus gelbėtojams, už 50 metrų nuo kranto tvenkinyje rastas įlūžęs vyras, kitas vyras buvo ant ledo ir virve laikė įlūžusį vyrą. Paaiškėjo, kad pirmasis į pagalbą nelaimėliui atskubėjo policininkas.

Kaip BNS pranešė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja, ne tarnybos metu neuniformuotas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Reagavimo valdybos 6-ojo skyriaus specialistas Mantvydas Laurinaitis gelbėjo tvenkinyje įlūžusį vyrą.

„Pastebėjęs, kad Širvintų tvenkinyje įlūžo žmogus, nedelsdamas apie įvykį pranešė kolegoms ir puolė nelaimėliui į pagalbą – kritinėje žmogaus gyvybei situacijoje buvo svarbi kiekviena minutė“, – BNS sakė J. Samorokovskaja.

REKLAMA

Netrukus į įvykio vietą atskubėjo ir ugniagesiai gelbėtojai. Panaudojus gelbėjimo roges, du gelbėtojai su hidrokostiumais prišliaužė ir ištraukė įlūžusį vyrą. Abu vyrai buvo ištraukti į krantą.

REKLAMA

Nelaimėlis dėl bendro kūno sušalimo išvežtas į gydymo įstaigą.

Policijos pareigūnui medikų pagalbos neprireikė.

„Situacija buvo labai sudėtinga“, – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pranešime sakė Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadas Sigitas Araminas.

Pasak jo, buvo gautas pranešimas, kad įlūžo vienas žmogus, o atvykę ugniagesiai ant ledo pamatė du žmones – reikėjo greitai priimti sprendimą, kokių priemonių imtis.

REKLAMA

Gelbėtojai, nuskubėję ledu, likus 20 metrų iki skęstančiojo, įlūžo patys, toliau jie yrėsi laužydami ledą. Jiems reikėjo būti labai atsargiems, kad neįlūžtų ir ant ledo gulintis žmogus.

„Ugniagesiai ant gelbėjimo rogių užkėlė skendusįjį, pririšo jo gelbėtoją ir abu partempė į krantą. Kai nešėme skendusįjį ant neštuvų, žmogus buvo visas pamėlęs, bet sąmoningas ir atsiprašinėjo mūsų. Tiesa, įlūžęs žmogus dar turėjo krepšį, į kurį buvo sudėti pilni alaus buteliai, tad nusiunčiau ugniagesius ištraukti ir šio krepšio, kad kas nesugalvotų eiti jo ieškoti“, – sakė S. Araminas.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip pasakojo policininkas M. Laurinaitis, atvykęs į Širvintas ir sustojęs prie tvenkinio, sutiko vietinį gyventoją, kuris jį užkalbino.

Vyras pasakė, kad tiltas per tvenkinį uždarytas renovacijai, todėl jis ketinąs eiti per tvenkinį. Policininkas jam pasiūlė per kitą tiltą, bet jis vis tiek nusprendė eiti per tvenkinį.

„Žiūriu – vidury tvenkinio pokšt ir įlūžo. Iš vandens kyšojo tik galva. Paskambinau į BPC ir pasiėmęs iš automobilio tempimo lyną nuskubėjau skęstančiojo link. Lekiu, o ledas pokši, girdisi zvimbimas, kai skilimas per visą ilgį nueina, per tarpus – vanduo sunkiasi. Žinau, jog reikia atsigulti, kad užimtum kuo didesnį plotą, nes kitaip įlūšiu ir pats. Prigulu, prišliaužiu arčiau, metu lyną ir kalbinu. Žinau, kad labai svarbu nukentėjusiems duoti aiškias komandas. Tada jie daro viską, ką liepi“, – pranešime pasakojo policinininkas.

REKLAMA

Policininkas prašė nelaimėlio griebti virvę, bet šis virvės negalėjo paimti sušalus rankoms.

Policininkas M. Laurinaitis 2019 metais tapo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos savanoriu ugniagesiu, yra išklausęs savanorių ugniagesių mokymus, ne kartą budėjo su Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos ugniagesiais.