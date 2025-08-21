Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija Visagine sulaikė pagal Europos arešto orderį ieškotą Latvijos pilietį

2025-08-21 14:36 / šaltinis: BNS
2025-08-21 14:36

Antrankiai (nuotr. SCANPIX)

Visagine sulaikytas pagal Europos arešto orderį teisėsaugos ieškotas Latvijos pilietis, ketvirtadienį pranešė Utenos apskrities policija.

0

Anot teisėsaugos, antradienį, apie 22 val., policija gavo informaciją, kad Visagine galimai slapstosi 1983 metais gimęs Latvijos pilietis, kuriam paskelbta tarptautinė paieška ir išduotas Europos arešto orderis.

Vyras Latvijoje nuteistas daugiau nei ketverių metų laisvės atėmimo bausme už daugybę nusikalstamų veikų: vagystes, chuliganizmą, sveikatos sutrikdymą, neapykantos kurstymą.

Į pranešimą reagavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo ir nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai kartu su Utenos ir Visagino policijos komisariatų reagavimo skyriaus pareigūnais.

Trečiadienį, apie 00.20 val., atliekant aktyvią paiešką Visagine vyras buvo sulaikytas. Jis pareigūnams nesipriešino.

Vykdant Europos arešto orderį, sulaikytasis laikinai patalpintas į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.

Pasak policijos, artimiausiu metu jis bus pristatytas į teismą, kur bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

