Tauragės rajone girtas vyras ginklu grasino žmogui

Anot Policijos departamento, apie 22 val. 5 min. Batakių kaime konflikto metu neblaivus (3,56 prom.) vyras (gim. 2003 m.) grasino vyrui (gim. 2003 m.) daiktu panašiu į šaunamąjį pneumatinį ginklą.
Ginklas paimtas. Įtariamasis uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
