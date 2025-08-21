Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tauragės rajone girtas vyras ginklu grasino žmogui

2025-08-21 10:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 10:28

Tauragės rajone trečiadienio vakarą neblaivus vyras ginklu grasino žmogui, pranešė policija.

Antrankiai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Tauragės rajone trečiadienio vakarą neblaivus vyras ginklu grasino žmogui, pranešė policija.

Anot Policijos departamento, apie 22 val. 5 min. Batakių kaime konflikto metu neblaivus (3,56 prom.) vyras (gim. 2003 m.) grasino vyrui (gim. 2003 m.) daiktu panašiu į šaunamąjį pneumatinį ginklą. 

Ginklas paimtas. Įtariamasis uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.

