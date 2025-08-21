Visagine sulaikytas pagal Europos arešto orderį teisėsaugos ieškotas Latvijos pilietis

Vyras Latvijoje nuteistas daugiau nei 4 metų laisvės atėmimo bausme už daugybę nusikalstamų veikų – vagystes, chuliganizmą, sveikatos sutrikdymą, neapykantos kurstymą ir kt.
Į pranešimą nedelsdami reagavo Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo ir nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai kartu su Utenos ir Visagino policijos komisariatų reagavimo skyriaus pareigūnais.
Jau rugpjūčio 20 d., apie 00.20 val., atliekant aktyvią paiešką Visagine vyras buvo sulaikytas. Jis pareigūnams nesipriešino.
Vykdant Europos arešto orderį, sulaikytasis laikinai patalpintas į Panevėžio apskrities VPK areštinę. Artimiausiu metu jis bus pristatytas į teismą, kur bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!