  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija prašo padėti atpažinti šį asmenį: sudavė vyrui

2025-09-15 15:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 15:30

Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d.).

Policija prašo atpažinti asmenį (nuotr. Policijos)

1

Šių metų rugpjūčio 30 d. apie 5 val. 30 min. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, kilus konfliktui su nepažįstamais nepilnamečiais, vienas iš vaikinų kietu buku daiktu sudavė vyrui (gim. 1988), kuris nuo smūgio nukrito ant žemės ir galimai prarado sąmonę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas,  kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą jaunuolįprašytume susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Toma Gaigalaite, tel. +370 698 53704, el. paštu toma.gaigalaite@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

