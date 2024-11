Pokyčiai atvykstantiems į Nacionalinį vėžio institutą: bus labai patogu pacientams

Naująją sistemą jau įvertino pacientų organizacijos. Jos džiaugiasi, kad „STOP and GO“ sistema bus patogesnė ir pacientams, ir jų artimiesiems, kuriems neretai tenka sukti galvą, kur arčiausiai gydymo įstaigos išleisti sergantį artimąjį, rašoma instituto pranešime spaudai.

Kaip veikia naujoji sistema?

Taigi, kaip veikia „STOP and GO“ sistema? Anot NVI Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vedėjo Ryčio Motiejūno, keičiasi nemokamo stovėjimo NVI teritorijoje tvarka. „Visi automobiliai bus įleidžiami į Instituto teritoriją be apribojimų, tačiau paciento išlaipinimui ir automobilio išvažiavimui iš teritorijos bus skiriama 15 minučių. Praėjus 15 minučių, už viršytą laiką teks susimokėti išvykstant iš teritorijos. Todėl pacientus lydinčius asmenis raginame išlaipinus pacientus, automobilius palikti kaip ir iki šiol: aplink Institutą įrengtose automobilių statymo aikštelėse. Pacientų ir jų artimųjų patogumui, taip pat atnaujinome kelio ženklinimą NVI teritorijoje, įrengėme informacinius stendus apie naująją „STOP and GO“ tvarką,“ – sako R. Motiejūnas.

Anot Nacionalinio vėžio instituto direktoriaus doc. dr. Valdo Pečeliūno, sudaryti sąlygų visiems teritorijoje pasistatyti savo automobilių nėra galimybės. „Suprantame, kad reikia sąžiningo bendro sutarimo: atvažiavome, išleidome pacientą, toliau važiuojame pasistatyti automobilio į vieną iš aikštelių netoliese. Per dieną sulaukiame daugiau nei tūkstančio pacientų vizitų. Todėl sudaryti galimybę teritorijoje leisti visiems pasistatyti automobilius nėra. Puikiai suprantame, kad čia niekas savo noru nevažinėja ir tai nėra pramoga.

Todėl įsipareigojame elgtis kiek įmanoma nuosaikiau, supratingiau ir, jei tik įmanoma, netaikyti jokių priemonių. „STOP and GO“ sistemos principas labai panašus į oro uosto: įleidžiame automobilį, fiksuojame 15 minučių laiką – pacientui išlipti, padėti jam nueiti ir lydinčiam asmeniui išvykti. Jeigu žmogus užsibūna ilgiau nei 15 minučių, šlagbaumas prie išvažiavimo nepakils, mūsų apsaugos darbuotojas vairuotojui įteiks atmintinę, palinkės gero kelio, tačiau kol vairuotojas nesusimokės už viršytą laiką, kitą kartą įvažiuoti į NVI teritoriją jis negalės. Mes siekiame būti atviri pacientams, užtikrinti kiek įmanoma patogesnę prieigą, mūsų infrastruktūra, pastato stoginė idealiai tam pritaikyta. Džiaugiamės šia tvarka“, – kalba NVI direktorius doc. dr. Valdas Pečeliūnas.

NVI direktoriaus pavaduotojas medicinai dr. Marius Kinčius mano, jog tokie, iš pirmo žvilgsnio paprasti, pokyčiai, yra tikrai labai reikalinga naujovė. „Pakakdavo vienam automobiliui Santariškių gatvėje sustoti ir užsikimšdavo žaibiškai visa gatvė. Na, o dabar užtvaras atsidarys visiems. Jeigu pamatysime, kad 15 minučių neužtenka, bandysime ilginti išsilaipinimo laiką iki 20 min. Pažiūrėsime, kaip žmonėms patiks, kokias nuomones išgirsime. Dabar atrodo, kad laiko pakaks. Atvažiavai, pasiėmei vežimėlį, pasodinai savo žmogų, gali palydėti iki rūbinės, grįžti į automobilį ir nuvažiuoti į parkavimo vietą. Automobiliui sustoti vietų yra tikrai daug. Prieš stogelį, po stogeliu, už stogelio. Prie panduso galima privažiuoti“, – sako dr. Marius Kinčius.

Dr. M. Kinčius mano, jog ilgainiui vežimėliai galėtų atsirasti ir įvairesnių spalvų. „Gydymo įstaigoms trūksta spalvingumo. Tarkim, būtų geltonas vežimėlis, džiugintų akį, o ir geriau būtų matomas, paliktas kur nors ne vietoje“, – sako dr. Marius Kinčius.

Skatins artimuosius atlydėti patiems

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) direktorė Neringa Čiakienė džiaugiasi, kad naujoji sistema skatins gyventojus patiems į NVI palydėti savo sergančius artimuosius. „STOP and GO“ sistema tikrai bus patogi tiems žmonėms, kurie į gydymo įstaigą atveža savo artimuosius. Jiems nebereikės galvoti, kad gal sergantįjį reikėtų išleisti kažkur toliau nuo gydymo įstaigos ar kviesti taksi ar pavėžėją. Ši patirtis yra patogi ir patikrinta – oro uostai, privažiavimai prie mokyklų, kai žmogus ne pats atvažiuoja automobiliu, o jį kas nors atveža.

Tikimės, kad tai turės ir gerą šalutinį efektą: daugiau žmonių neišleis savo artimųjų į gydymo įstaigas vienų. Per dažnai paliekame mums brangius žmones vienus eiti sudėtingais gydymų įstaigų koridoriais. „STOP and GO“ sistema yra paskata, kad pacientas į gydymo įstaigą neturėtų atvykti vienas – jį derėtų atvežti ir pasiimti artimiesiems. O idealiu atveju – dar ir palydėti į ligoninę,“ – sako POLA direktorė Neringa Čiakienė.

NVI Pacientų tarybos narė Danguolė Šerstinskaja džiugiai pasidalijo savo įspūdžiais apie naująją tvarką, kuri kadaise ir buvo suplanuota. „Puiki nauja tvarka. Labai džiaugiamės. Štai, matau, privažiavo automobilis, išlipa žmogus su judėjimo negalia – naudojasi ramentais. Iš tiesų, vienas – su ramentais, o kitam bus reikalingas vežimukas. Iki šiol šiems pacientams buvo labai nepatogu. Reikėdavo toliau palikti automobilį, sugaišdavai kol ateidavai. O juk visi matome, kad taip ir buvo suplanuota – pagrindinis įėjimas drauge ir privažiavimas pacientams. Deja, jis daug metų buvo naudojamas kitiems tikslams. Be to, ir pacientai ar jų artimieji, atvežę savo ligonį, susigrūsdavo su savo automobiliais, kad net greitoji negalėdavo privažiuoti. Tikrai puikūs pokyčiai, kurie visiems bus labai patogūs“, – nauja tvarka pasidžiaugė NVI Pacientų tarybos narė Danguolė Šerstinskaja.

NVI Konsultacinės poliklinikos vedėjo pavaduotoja Kontaktų centrui Inga Jankūnienė sako, kad pacientų patogumui artimiausiu metu atsiras ir daugiau naujovių. „Iš pradžių galvojome ar žmonėms pakaks 15 minučių. Ypač, tiems pacientams, kuriems prireikia neįgaliųjų vėžimėlių, kuriuos dienai paskoliname. Seniau už pasiskolintą vėžimėlį prašydavome pasirašyti. Dabar ketiname hole palikti vežimėlius, kad žmonės galėtų patys ateiti ir pasiimti, kad nereikėtų nieko pasirašyti,“ – apie būsimus pokyčius pasakoja Konsultacinės poliklinikos vedėjo pavaduotoja Kontaktų centrui Inga Jankūnienė.